V. Sinica siūlo panaikinti baudžiamąją atsakomybę už teisėjų pažeminimą

Tai numatančias Baudžiamojo kodekso (BK) pataisas įregistravęs parlamentaras mano, kad teisėjai, kaip ir kiti valstybės valdžios atstovai, demokratinėje visuomenėje gali būti aštriai kritikuojami, ir už tai neturėtų būti baudžiama.
„Vakarų politinė sistema remiasi trijų valdžių – įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės – atskyrimu. Būdamos atskirtos, jos visos visgi yra valstybės valdžios dalys. Todėl demokratinės visuomenės sveikatai yra būtina, kad piliečiai galėtų atvirai, nevaržomi persekiojimo baimės, kritikuoti jų atstovus ir jų priimamus sprendimus“, – teigia Nacionalinio susivienijimo atstovas Seime V. Sinica.
Jo nuomone, dabartinis reglamentavimas, numatantis baudas ir laisvės atėmimą už teisėjų ir teismo pažeminimą, galimai prieštarauja šalies Konstitucijai bei Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) jurisprudencijai.
Dokumento aiškinamajame rašte V. Sinica cituoja EŽTT sprendimą byloje Tusalp prieš Turkiją, kuriame rašoma, kad „teisė skleisti informaciją ir idėjas apima ne tik teisę skleisti neutralią informaciją ir idėjas, kurios yra palankios ir neįžeidžiančios, bet ir informaciją, kuri yra šokiruojanti, erzinanti ir trikdanti visuomenę ar jos dalį. Toks šios teisės normos aiškinimas yra pliuralizmo, tolerancijos, abipusio pakantumo ir plačių pažiūrų, be kurių neįmanoma demokratinė visuomenė, formavimosi prielaida.“
„Taip pat ir Lietuvos Konstitucijos 33 straipsnis nustato, kad piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus, draudžiama persekioti už kritiką. Todėl manau, kad baudžiamojo kodekso (BK) nuostatą, ribojančią atviros kritikos galimybes vienos iš valstybės valdžios šakų atžvilgiu, būtina panaikinti“, – įsitikinęs V. Sinica.
Jis siūlo, kad naujas reglamentavimas įsigaliotų nuo kitų metų.
Šiuo metu BK numato, kad „tas, kas viešai veiksmu, žodžiu ar raštu užgauliai pažemino teisingumą vykdančius teismą ar teisėją dėl jų veiklos, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.“
