Lietuvos dienaAktualijos

VSAT: šalies pasieniečiai per parą neapgręžė neteisėtų migrantų

2026 m. gegužės 4 d. 07:54
Lietuvos pasieniečiai pastarąją parą pasienyje su Baltarusija neapgręžė neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Daugiau nuotraukų (1)
Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba sekmadienį į savo šalį neįleido 42 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė ankstesnę parą tokių asmenų nefiksavę.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 706.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
Susiję straipsniai
VSAT: pasieniečiai į Lietuvą neįleido 38 neteisėtus migrantus

VSAT: pasieniečiai į Lietuvą neįleido 38 neteisėtus migrantus

VSAT: į Lietuvą bandė patekti 5 neteisėti migrantai

VSAT: į Lietuvą bandė patekti 5 neteisėti migrantai

VSAT: į Lietuvą bandė patekti 12 neteisėtų migrantų

VSAT: į Lietuvą bandė patekti 12 neteisėtų migrantų

Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiMigrantai iš Baltarusijos
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.