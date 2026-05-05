Teisėsauga siekia patraukti politiką baudžiamojon atsakomybėn ir pareikšti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo.
Generalinės prokuratūros rašte, su kuriuo jau anksčiau susipažino Lrytas, teigiama, kad panaudodami neaiškios kilmės ir nepagrįstai gautas lėšas, apsimestiniais sandoriais G. Paluckas kartu su žmona Ilma Palucke galėjo įgyti turto, kurio vertė – beveik 345 tūkst. eurų.
„G. Paluckas su sutuoktine I. Palucke, įnešdamas grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius pinigus įsigydamas automobilius, nekilnojamąjį turtą ir vertybinius popierius, panaudojo 800 136,34 Lt ir 58 684,74 Eur, kurių kilmė nežinoma ir nepagrįsta teisėtai gautomis pajamomis“, – teigiama rašte.
„Taip pat Kipro Respublikoje registruota įmonė neatlygintinai perleido G. Paluckui ir I. Paluckei nežinomos kilmės 186 998 Lt vertės turtą ir taip G. Paluckas su I. Palucke apsimestiniais sandoriais įgijo 186 998 Lt vertės turtą, žinodamas, kad tas turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis“, – nurodoma dokumente.
Pastarasis raštas Seimą pasiekė dar balandžio 24 d. Tą pačią dieną G. Paluckas pranešė stabdantis narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP), tačiau iš Seimo trauktis neketina.
Parlamentaras taip pat nurodė, kad sutiks, jog jo teisinė neliečiamybė būtų naikinama supaprastinta tvarka – t. y., nekuriant atskiros specialiosios tyrimo komisijos šiam klausimui svarstyti.
„Nei aš, nei mano artimieji jokios nusikalstamos veikos nesame padarę, mano įsitikinimu“, – tuomet portalui Lrytas kalbėjo politikas.
Beje, netrukus po teisėsaugos žinios, žurnalistinių tyrimų centro „Siena“ vadovas Šarūnas Černiauskas paskelbė naujų faktų apie G. Palucko bylą. Paaiškėjo, kad Generalinė prokuratūra pritaikė areštą ekspremjero turtui: apribota Seimo nario ir jo žmonos teisė disponuoti dviem nekilnojamojo turto objektais – tais pačiais, kurių abejotinos įsigijimo aplinkybės pernai vasarą aprašytos žurnalistiniuose tyrimuose.
Areštuoti objektai – Trinapolio gatvėje esantys apartamentai bei Lvivo gatvėje esantis butas. Turtas areštuotas tą pačią dieną, kai Seimą pasiekė generalinės prokurorės kreipimasis.
Seimas naikins G. Palucko teisinę neliečiamybę supaprastinta tvarka
Po generalinės prokurorės kreipimosi, nuo šoninio plenarinių posėdžių salės mikrofono į Seimo narius kreipėsi ir pats G. Paluckas. Jis sutiko, kad jo teisinė neliečiamybė būtų naikinama supaprastinta tvarka.
Galutinį sprendimą Seimas turėtų priimti ketvirtadienį.
Patvirtino, kad įtarimai pareikšti ir I. Paluckei
Dar iki generalinės prokurorės kreipimosi naujienų portalas „Delfi“ buvo skelbęs, kad G. Palucko žmonai buvo pareikšti įtarimai dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos. Tiesa, Generalinė prokuratūra ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) minėtos informacijos nei patvirtino, nei ją paneigė.
Vis tik, antradienį žurnalistams Seime šią informaciją patvirtino generalinė prokurorė N. Grunskienė.
Vasarį buvo apklaustas kaip specialusis liudytojas
STT atliekamas ikiteisminis tyrimas pradėtas pernai liepą – po pasirodžiusių žurnalistinių tyrimų apie G. Palucko verslus, gautas šimtatūkstantines paskolas bei įsigytą brangų nekilnojamąjį turtą.
Tęsiantis skandalams ir pasirodant vis naujiems žurnalistiniams tyrimams, G. Paluckas praėjusių metų vasarą atsistatydino iš Vyriausybės vadovo posto.
Po atsistatydinimo G. Paluckas praktiškai dingo iš viešosios erdvės. Į dėmesio centrą politikas grįžo šį vasarį – paaiškėjo, kad STT buvusį ministrą pirmininką apklausė kaip specialųjį liudytoją tyrime dėl galimo piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo.
Vasario 17 d. politikas buvo dar kartą atvykęs į STT – tuomet jis neatskleidė, kelintą kartą lankosi pas tyrėjus. Apie vykstantį ikiteisminį tyrimą jis taip pat nedaugžodžiavo, bet patikino, kad „jaučiasi ramus“.
Gintautas PaluckasTeisinė neliečiamybėgeneralinė prokurorė
Rodyti daugiau žymių