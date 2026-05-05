K. Bartoševičius jau prisistatė policijai: įsmuko išvengdamas dėmesio

Tiesa, iš pradžių buvo skelbta, kad nuteistas eksparmenataras į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, esantį T. Ševčenkos gatvėje, prisistatys po pietų, tačiau čia pasirodė gerokai anksčiau – anksti ryte.
Taip jam pavyko išvengti ir žurnalistų dėmesio.
Visgi K. Bartoševičius – ne pirmas toks politikas, pas pareigūnus su visais savo būtiniausiais daiktais atvykęs pats.
Šia galimybe prieš kelerius metus pasinaudojo „MG Baltic“ politinės korupcijos byloje nuteisti buvę Seimo nariai Vytautas Gapšys, Eligijus Masiulis, buvęs minėto koncerno viceprezidentas Raimondas Kurlianskis.
Kaip jau anksčiau skelbė Lrytas, iš komisariato K. Bartoševičius bus pristatytas į Kauno kalėjimą. Lietuvos apeliaciniam teismui balandžio 30-ąją atmetus jo skundą, nuosprendis įsiteisėjo ir turi būti vykdomas nedelsiant.
Tiesa, portalas 15min skelbia, kad į kalėjimą K. Bartoševičius bus vežamas tik trečiadienį.
Kaip jau taip pat rašė Lrytas, paaiškėjo ir dar viena svarbi detalė: kadangi asmenims, kurie yra nuteisti už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius, anksčiau laiko išeiti į laisvę nėra galimybės, K. Bartoševičius už grotų turės išbūti visą laiką, iki 2033 metų gegužės. Lygtinis paleidimas tokiems nusikaltėliams neįmanomas.
Tiesa, dar yra paskutinis šiaudas – nepalankų verdiktą jis gali apskųsti Aukščiausiajam teismui. Tačiau skundo padavimas nuo pristatymo į kalėjimą K. Bartoševičiaus dabar jau neapsaugos.
Primename, kad Lietuvos apeliacinis teismas K. Bartoševičiui praėjusią savaitę paliko galioti septynerių metų laisvės atėmimo bausmę už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius.
„Dėl visų kaltinimų Bartoševičius buvo pripažintas pagrįstai. Apkaltinamasis nuosprendis priimtas pagrįstai, Bartoševičiaus kaltė jokių abejonių nekelia“, – sakė teisėjas Linas Šiukšta.
Pasak jo, ekspolitikas nusikalto neatsitiktinai, nusikalto prieš vaikus, prieš vieną vaiką nusikaltimus K. Bartoševičius vykdė dvejus metus.
„Tai rodo jo asmenybės pavojingumą. Mes manom, kad paskirtos laisvės atėmimo bausmės, mažesnės už sankcijos vidurkį, faktiškai atitinka nusikaltimų pobūdį ir nuteistojo asmenybę“, – sakė teisėjas L. Šiukšta.
Nuteisė dėl visų kaltinimų
Pernai liepą Panevėžio apygardos teismas K. Bartoševičių pripažino kaltu dėl 10-ties nusikaltimų: mažamečio seksualinio prievartavimo, dėl nepilnamečio seksualinio prievartavimo, dėl jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimo ir dėl nesunkaus nukentėjusiųjų sveikatos sutrikdymo. Jis nuteistas dėl visų pareikštų kaltinimų.
Apeliacinis teismas nuosprendį peržiūrėjo pagal keturis apeliacinius skundus – nuteistojo, prokuroro ir dviejų nukentėjusiųjų advokatės. Prokuroro skundas buvo tenkintas iš dalies.
Ikiteisminis tyrimas K. Bartoševičiaus atžvilgiu baigtas 2023 m. liepą, byla dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus buvo perduota teismui.
Tuometinis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos parlamente narys K. Bartoševičius apie tai, kad dėl asmeninių priežasčių atsisako Seimo nario mandato pranešė prieš trejus metus – 2023 m. sausio 23 dieną. Vėliau tądien prokuratūra pranešė apie jo atžvilgiu pradėtą tyrimą dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis.
Portalas Delfi skelbė, kad galimi seksualinio pobūdžio nusikaltimai buvo įvykdyti prieš choro „Ąžuoliukas“ auklėtinius.
Viešai skelbiama, kad 2012–2020 m. K. Bartoševičius buvo viešosios įstaigos berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ direktorius, o 2018–2019 m. – Kauno Veršvų gimnazijos mokytojas.