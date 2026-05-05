Apie tai portalui Lrytas patvirtino ministrės pirmininkės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
„Pastarąją savaitę įvykus kelioms traukinių avarijoms, premjerė trečiadienį šaukia Nacionalinio saugumo komisijos posėdį, kuriame planuojama aptarti Lietuvos geležinkelių veiklą, infrastruktūros būklę ir grėsmes kritinei infrastruktūrai“, – komentare raštu nurodė premjerės patarėjas.
Komisijos posėdis vyks praėjus beveik savaitei po incidento, kai ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai.
Po dviejų traukinių incidentų – svarstymai apie saugumą
Tądien premjerė Inga Ruginienė dalyvavo Jonavoje vykusiame socialdemokratų suvažiavime.
Šeštadienį ministrė pirmininkė išvyko oficialaus vizito į Armėniją. Antroji traukinio avarija fiksuota tą pačią dieną – Kauno rajone esančioje Jiesioje.
Kiek anksčiau portalo Lrytas kalbinti Seimo opozicijos atstovai negailėjo kritikos Susisiekimo ministerijai bei visai Vyriausybei – esą ši adekvačiai nereagavo į kilusią krizę, iki šiol nepateikė gyventojams atsakymų, kodėl galėjo kilti minėtos avarijos.
Anot jų, po tokių incidentų atsakingos institucijos negali tylėti. Buvęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas tvirtino, jog politinė Susisiekimo ministerijos vadovybė turėtų pateikti labai aiškius atsakymus – bent jau tiek, kiek jų turi. Konservatorius pastebėjo, kad gyventojai nerimauja, kad įvykusios avarijos neapsiėjo be Lietuvai nedraugiškų jėgų rankos.
Seimo nariui antrino ir opozicinio Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Ji neslėpė nuostabos, jog atsakingos institucijos ir Susisiekimo ministerija apie incidentus kalba tarsi tempiami už liežuvio.
Be to, pasak jos, reakcija į incidentus dar kartą pademonstravo I. Ruginienės Vyriausybės bei pavienių ministerijų nekompetenciją bei silpnumą.
Per dvi paras – dvi traukinių avarijos
Kaip skelbta, ankstų penktadienio rytą Gudžiūnų stotyje įvyko avarija – iš Radviliškio į Kauno pusę, Palemoną, vyko skaldą gabenęs 20–30 traukinių sąstatas, kurių trys nuvažiavo nuo bėgių.
Dėl šio įvykio buvo sutrikęs traukinių eismas maršrutais Vilnius–Klaipėda–Vilnius, Vilnius–Šiauliai–Vilnius, Kaunas–Šiauliai–Kaunas ir Vilnius–Ryga–Valga. Avarija likviduota šeštadienį.
Jau tos pačios dienos vakarą Kauno rajone esančioje Jiesioje nuo vėžės nuriedėjo iš Vokietijos, Duisburgo, važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai.
Dėl šios avarijos taip pat buvo paveikti keleivių traukinių maršrutai Kaunas–Kybartai–Kaunas, Kaunas–Marijampolė–Kaunas, Vilnius–Mockava–Vilnius. Taip pat įvykis paveikė du tranzitinius traukinius.
Antrosios avarijos vietoje sekmadienį apsilankė susisiekimo ministras J. Taminskas. Anot jo, tiksli incidento Jiesioje priežastis paaiškės atlikus tyrimą.
„Mes tikimės atsakymą turėti mėnesio, dviejų bėgyje. Yra daug įvairių versijų, visos yra vertinamos, viso analizuojamos, nė viena nėra atmetama“, – įvykio vietoje sekmadienį žurnalistams sakė J. Taminskas.
„Kuomet bus atlikti tyrimai, tuomet turėsime aiškų atsakymą, kodėl taip atsitiko“, – pažymėjo jis.
Pirmadienį „Lietuvos geležinkeliai“ pranešė inicijuojantys komisiją, kuri tirs minėtų avarijų priežastis. Taip pat avarijų saugos tyrimus pranešė pradėjusi Teisingumo ministerija, ikiteisminius tyrimus savo ruožtu pradėjo prokuratūra.
