Vyriausioji archyvarė: įrašą apie armėnų genocidą Centrinis archyvas ištrynė po URM ir Turkijos ambasados paskatinimų

Tuo metu Vyriausiosios archyvaro tarnybos vadovė Inga Zakšauskienė Eltai patvirtino, kad šiuo klausimu balandžio 28 d. buvo organizuotas skubus susitikimas su Turkijos ambasados atstovais, kurio metu sulaukta indikacijų, neva archyvas bando politizuoti su armėnų tautos genocidu susijusį klausimą.
„Buvo išreikštas susirūpinimas, kodėl Valstybės archyvai sau leidžia publikuoti ir viešinti, galbūt, politinius klausimus“, – Eltai kalbėjo I. Zakšauskienė.
Vyriausioji archyvarė pabrėžė, kad jos vadovaujama tarnyba bei archyvas yra apolitiški.
„Aš nematau, kad archyvas savo publikacija būtų įsivėlę į kažkokio klausimo politizavimą. Rusija irgi nepripažįsta, kad trėmė lietuvius į Sibirą, bet mes to nediskutuojame. Turkija taip pat turi šitą matymą (armėnų genocido klausimu – ELTA), bet tai yra jų matymas“, – tvirtino ji.
„Mano ir dabar pozicija, kad tai buvo absoliučiai ne politinis klausimas – tai yra moksliniais tyrimais įrodytų istorinių faktų konstatavimas“, – akcentavo Lietuvos vyriausioji archyvarė.
Pasak jos, oficialių užklausų ar skundų iš Turkijos ambasados nesulaukta – susitikimo forma esą labiau priminė minkštosios galios priemones.
„Absoliučiai jokio oficialaus rašto ar skambučio negavau. Tiesiog buvo vizitas, aš įvardyčiau, kaip minkštosios galios priemonė, skirta paaiškinti savo poziciją mandagiai primenant, kad galime ieškoti bendrų Turkijos ir Lietuvos istorijos taškų, kurių mes, tiesą pasakius, nedaug sudarome“, – pabrėžė I. Zakšauskienė.
Sako sulaukę skambučių iš URM – ministerija tai neigia
Tiesa, archyvo Dokumentų sklaidos skyriaus vedėja Džiuginta Abromaitienė teigė šiuo klausimu sulaukusi neoficialaus skambučio iš URM atstovų.
„URM išreiškė susirūpinimą, ar archyvo publikuotas socialiniame tinkle įrašas nepakenks ilgalaikiams Lietuvos ir Turkijos santykiams“, – atsakyme Eltai nurodė ji.
Tuo metu URM neigė šiuo klausimu teikusi rekomendacijas minėtoms institucijoms.
„URM jokių rekomendacijų nei Archyvų departamentui, nei Vyriausiojo archyvaro tarnybai, nei jokiai kitai valstybės institucijai šiuo klausimu nėra teikusi“, – Eltai skirtame atsakyme nurodė URM.
Turkijos ambasada į Eltos užklausą kol kas neatsakė. Gavus atsakymą, tekstą papildysime.
2005 m. Lietuvos Seimas priėmė rezoliuciją, kuria pasmerkė 1914–1918 m. turkų Osmanų imperijoje vykdytą armėnų tautos genocidą. Tuo metu Europos parlamentas armėnų tautos genocidą pripažino 2015 m. balandžio 15 d. rezoliucijoje.
Turkija – priešingai – nepripažįsta, kad armėnų tautos genocidas Osmanų imperijoje buvo vykdomas.
