Šaltinių duomenimis, nelaimė įvyko Kauno rajone, Ringauduose, vaikams laiką leidžiant batute. Mirtimi pasibaigęs incidentas įvyko, kai mergaitė netyčia iškrito iš batuto. Jame tuo metu laiką leido keli vaikai. Informacija patvirtinta iš dviejų nesusijusių šaltinių.
Politiko artimieji skelbia, kad atsisveikinimas su mažamete gegužės 6 dieną nuo 11 iki 19 val. vyks Tabariškių parapijos namuose.
Mišios bus aukojamos gegužės 7 dieną 10 val. Urnelė į kapines bus išnešama 13 val.
Susiję straipsniai
Reakcija į Kapčiamiesčio bendruomenės susirūpinimą: siūlo keisti žemės paėmimo visuomenės poreikiams tvarką
R. Malinausko atsakas į sunkius kaltinimus – išpažintis ir kaltinimai kitiems: aiškėja vis daugiau skandalingų detalių
Seimo pirmininkas paskelbė užuojautą
Užuojautą dėl anūkės mirties parlamentarui antradienį pareiškė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
„Užjaučiu Seimo narį Viktorą Pranckietį ir jo artimuosius dėl skaudžios anūkės netekties. Tokia netektis, ištinkanti pačioje gyvenimo pradžioje, visuomet sukrečia ne tik šeimą, bet ir kiekvieną jautrų žmogų, primindama, kokia trapi yra gyvybė“, – J. Oleko užuojautą citavo naujienų agentūra ELTA.
Batutų traumos – pavojingos
Kauno klinikų skubios pagalbos skyriaus specialistai yra ne kartą priminę tėvams, kad batutų traumos – vienos dažniausių vaikų traumų priežasčių.
„Žaidimų kambariai, žaidimų aikštelės, privačių namų kiemai – batutai pavojingi visur, ypač vaikus paliekant šokinėti be priežiūros. Dažniausiai pas mus atvykstama patempus rankų ar kojų raiščius, išsinarinus čiurnos ar riešo kaulus ar jiems lūžus. Gerai, jei pakanka galūnės imobilizacijos ir įtvaro. O kartais patiriami galvos sužalojimai, nugaros ar kaklo traumos, lūžta stuburas – žmogus gali likti neįgalus. Beje, tas pat galioja ir savo fizinius pajėgumus pervertinantiems suaugusiems“, – socialiniame tinkle „Facebook“ yra pažymėję specialistai.
Viktoras PranckietisKauno rajonasRingaudai
Rodyti daugiau žymių