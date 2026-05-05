V. Sinica patyrė traumą: „Niekas neužpuolė, tik aš ir Vilniaus šaligatviai“

Nacionalinio susivienijimo pirmininkas feisbuke paskelbė nuotrauką, kurioje – ištinusi politiko koja.
„Jeigu kas klaus, kodėl šią savaitę ne posėdžiuose, tai, deja, pagavau tokį zuikį, kad koja kaip kaladė, visiškai nepaeinu ir, ko gero, pirmąkart gyvenime teko paimti biuletenį. Niekas neužpuolė, tik aš ir Vilniaus šaligatviai. Ačiū visiems puikiems Lazdynų ligoninės medikams už greitą profesionalią pagalbą“, – rašė V. Sinica.
V. Sinica į Seimą 2024 metais pateko išrinktas Vilniuje Pilaitės – Karoliniškių vienmandatėje apygardoje. Antrajame rinkimų ture jis įveikė konservatorių atstovė Radvilę Morkūnaitę – Mikulėnienę.