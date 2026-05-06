A. Jakavonienė siūloma į vaiko teisių apsaugos kontrolieres, B. Sabatauskaitė – į lygių galimybių

Šie siūlymai numatyti antradienį registruotuose J. Oleko potvarkiuose.
A. Jakavonienės ir B. Sabatauskaitės kandidatūras ketinama pristatyti ketvirtadienį vyksiančiame Seimo plenariniame posėdyje.
Šiuo metu Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai vadovauja Edita Žiobienė. Jos penkerių metų kadencija yra pasibaigusi sausio 7 dieną.
A. Jakavonienė yra buvusi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė.
Tuo metu Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai vadovauja B. Sabatauskaitė. Jos kadencija yra pasibaigusi balandžio 1 d.
Į šias pareigybes kandidatus siūlo ir juos gali atleisti Seimo pirmininkas.
ELTA primena, kad teisininkę B. Sabatauskaitę į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vadovės pareigas pasiūlė tuometė Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė–Nielsen. Ši kandidatūra buvo kritikuojama dėl neva galimų susitarimų tarp valdančiųjų ir opozicinės Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos, kurios narys yra kandidatės tėvas Julius Sabatauskas. Jis nusišalino nuo dalyvavimo diskusijoje ir balsavimo Seime dėl šio klausimo.
Pati kandidatė, reaguodama į šią kritiką, tuomet teigė mananti, kad turi tinkamas kompetencijas ir patirtį žmogaus teisių srityje.
V. Čmilytė–Nielsen prieš penkerius metus taip pat pasiūlė skirti E. Žiobienę vaiko teisių apsaugos kontroliere. Šias pareigas ji eina nuo 2010 m. Prieš tai ji vadovavo Lietuvos žmogaus teisių centrui, taip pat dirbo Kauno apskrities viršininko administracijos Teisės skyriaus vedėja.