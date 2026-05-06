Lietuvos dienaAktualijos

A. Jakavonienė siūloma į vaiko teisių apsaugos kontrolieres, B. Sabatauskaitė – į lygių galimybių

2026 m. gegužės 6 d. 11:48
Lrytas.lt
Seimo pirmininkas Juozas Olekas į Lietuvos vaiko teisių apsaugos kontrolierės pareigas teiks Alinos Jakavonienės kandidatūrą. Tuo metu lygių galimybių kontrolierės pozicijoje siūloma palikti dabar įstaigai vadovaujančią Birutę Sabatauskaitę.
Daugiau nuotraukų (2)
Šie siūlymai numatyti antradienį registruotuose J. Oleko potvarkiuose.
A. Jakavonienės ir B. Sabatauskaitės kandidatūras ketinama pristatyti ketvirtadienį vyksiančiame Seimo plenariniame posėdyje.
Šiuo metu Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai vadovauja Edita Žiobienė. Jos penkerių metų kadencija yra pasibaigusi sausio 7 dieną.
Susiję straipsniai
J. Olekas: koalicija priima sprendimus, ką nors keisti dabar nebūtų pagrindo

J. Olekas: koalicija priima sprendimus, ką nors keisti dabar nebūtų pagrindo

J. Olekas: balsavime dėl G. Palucko teisinės neliečiamybės naikinimo netikėtumų neturėtų būti

J. Olekas: balsavime dėl G. Palucko teisinės neliečiamybės naikinimo netikėtumų neturėtų būti

J. Olekas apie šalių koaliciją dėl laivybos atnaujinimo Hormuzo sąsiauryje: tikrai turėtume dalyvauti

J. Olekas apie šalių koaliciją dėl laivybos atnaujinimo Hormuzo sąsiauryje: tikrai turėtume dalyvauti

A. Jakavonienė yra buvusi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė.
Tuo metu Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai vadovauja B. Sabatauskaitė. Jos kadencija yra pasibaigusi balandžio 1 d.
Į šias pareigybes kandidatus siūlo ir juos gali atleisti Seimo pirmininkas.
ELTA primena, kad teisininkę B. Sabatauskaitę į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vadovės pareigas pasiūlė tuometė Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė–Nielsen. Ši kandidatūra buvo kritikuojama dėl neva galimų susitarimų tarp valdančiųjų ir opozicinės Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos, kurios narys yra kandidatės tėvas Julius Sabatauskas. Jis nusišalino nuo dalyvavimo diskusijoje ir balsavimo Seime dėl šio klausimo.
Pati kandidatė, reaguodama į šią kritiką, tuomet teigė mananti, kad turi tinkamas kompetencijas ir patirtį žmogaus teisių srityje.
V. Čmilytė–Nielsen prieš penkerius metus taip pat pasiūlė skirti E. Žiobienę vaiko teisių apsaugos kontroliere. Šias pareigas ji eina nuo 2010 m. Prieš tai ji vadovavo Lietuvos žmogaus teisių centrui, taip pat dirbo Kauno apskrities viršininko administracijos Teisės skyriaus vedėja.
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnybaJuozas OlekasLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.