I. Ruginienė: Europos interesas yra kuo greičiau atlaisvinti Hormuzo sąsiaurį

„(Vertinimas – ELTA) priklauso nuo konteksto (…). Jeigu kalbame apie pagalbą, atlaisvinant sąsiaurį, dėl kurio mes patys esame labai suinteresuoti, nes degalų kainų krizę ir turime dėl uždaryto sąsiaurio... Kaip jau ten konfliktas išsispręs, neišsispręs – čia Amerika su Iranu yra derybų procese, bet mūsų, Europos, kryptis (...), didžiulis interesas yra kuo greičiau atlaisvinti sąsiaurį, kad tanklaiviai, nafta ir toliau judėtų link Europos, link kitų strateginių taškų. Kitu atveju, mes turėsime labai gilią ekonominę krizę. Jeigu tam reikia pagalbos – visa Europa vienijasi ir tą pagalbą teikia“, – interviu Eltai teigė I. Ruginienė.
„Šiuo metu deriname to sprendimo kontekstą, dar palaukime. Kai kurių dalykų net negaliu viešinti. Aš manau, kad iš VGT ateis geriausias sprendimas, kurį mes, neabejotinai, turėsime teikti Seimui“, – akcentavo ji.
Vyriausybės vadovės teigimu, tokiais klausimais Lietuva nuolat kalbasi su sąjungininkais.
„Šiame klausime, ypač kalbant apie saugumą, nėra atskiros Lietuvos, nėra atskirų Baltijos šalių. Deriname visame NATO kontekste, nes esame bendroje šeimoje“, – dėstė I. Ruginienė.
Kaip skelbta, apie pasirengimą dalyvauti „neutralioje“ misijoje, skirtoje užtikrinti saugumą Hormuzo sąsiauryje, pranešė jau keletas šalių.
Prezidentas G. Nausėda pasiūlymą dėl Lietuvos įsitraukimo į šią koaliciją žada teikti VGT.
„Esame gavę pasiūlymą iš JAV prisijungti prie Hormuzo sąsiaurio laivybos atnaujinimo koalicijos ir aš ketinu netrukus teikti šį pasiūlymą VGT. Ir, kaip jūs žinote, taip pat reikalingas Seimo mandatas, kad Lietuva galėtų dalyvauti tokiose misijose“, – praėjusią savaitę teigė G. Nausėda.
Karinis konfliktas Irane prasidėjo vasario 28 d. JAV ir Izraelio oro smūgiais.
Reaguodama į tai, Islamo Respublikos kariuomenė faktiškai užblokavo Hormuzo sąsiaurį, per kurį paprastai praplaukdavo apie penktadalį pasaulio naftos ir dujų krovinių, o tai sukėlė energijos kainų šuolį visame pasaulyje.
Nors po pirmojo derybų raundo tarp JAV ir Irano sąsiauris buvo atblokuotas, eismas Hormuzo sąsiauryje vėl sustojo – dabar jį blokuoja tiek Teheranas, tiek Vašingtonas.