I. Ruginienė: G. Paluckas pats turi apsispręsti, ar lieka Seime, migracija į kitą frakciją – nieko neduotų

„Man atrodo, kad apsisprendimas turi būti arba pasilieki, arba nepasilieki parlamente. Ta migracija iš frakcijos į frakciją... Nežinau, ką daugiau ar ką mažiau tai duos. Bet čia visiškai jo apsisprendimas. Tas neigiamas fonas prasidėjo dar praėjusią vasarą, čia jau tik pasekmės“, – interviu Eltai teigė I. Ruginienė.
„Viskas priklausys, kaip pasibaigs teisėsaugos tyrimas. Šiai dienai matome tik pradinius procesus. Nepamirškime, kad matėme „n“ pavyzdžių, kai žmonės apsigindavo ir teisminis procesas niekur nenueidavo. Kaip mes galime iš anksto vertinti? Palaukime galutinio proceso ir tada, net neabejoju, kad tikrai vertinimas bus“, – kalbėdama apie galimą šios situacijos žalą LSDP, atsakė premjerė.
Savo ruožtu Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, kad G. Palucko istorija kenkia socialdemokratams.
G. Paluckui liekant Seime – opozicija svarsto, kad tai ne pabaiga: „Nesitraukia lyg viskas gerai“
Dėl Seimo nario mandato turi spręsti pats G. Paluckas
Tuo metu kalbėdama apie G. Palucko tolesnį darbą parlamente, Vyriausybės vadovė sakė, kad sprendimą dėl galimo mandato atsisakymo ekspremjeras turėtų priimti pats.
Susiję straipsniai
„Jis turi pats asmeniškai apsispręsti ir už bet kokį savo sprendimą jis turi prisiimti atsakomybę. Čia yra visiškai jo sprendimas“, – dėstė I. Ruginienė.
„Kita vertus, mes skubame, bėgame prieš traukinį. Pati generalinė prokurorė visiems priminė nekaltumo prezumpciją. Šiai dienai, kas yra labai svarbu, ypač tokiose rezonansinėse bylose (...), turime nesikišti į teisėsaugos darbą. Atsargiai vertinti ir laukti sprendimų“, – akcentavo ji.
Pats G. Paluckas antradienį tikino neketinantis atsisakyti parlamentaro mandato ar trauktis iš socialdemokratų frakcijos Seime.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę teigė, kad G. Paluckas turėtų atsisakyti parlamentaro mandato arba trauktis iš Seimo socialdemokratų frakcijos. Vis tik, šalies vadovas pabrėžė, kad tai turėtų būti paties politiko sprendimas.
Kaip skelbta, antradienio rytą generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti ekspremjerą G. Palucką baudžiamojon atsakomybėn.
Politikas sutiko, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka.
Generalinės prokurorės parlamentui išsiųstame kreipimesi nurodoma, kad prašymas pateiktas įvertinus šiuo metu turimus duomenis pernai pradėtame ikiteisminiame tyrime. Jis atliekamas pagal baudžiamojo kodekso 228 straipsnį dėl piktnaudžiavimo ir 189-ąjį straipsnį dėl neteisėto praturtėjimo.
Kreipimesi nurodoma, jog Seimo narys su žmona Ilma Palucke neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkst. eurų vertės turto – įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigyjant automobilius, nekilnojamąjį turtą bei vertybinius popierius. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 m. gruodžio iki 2024 m. pabaigos.
Pasirodžius šiai informacijai, politikas tvirtino stabdantis narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP), teigė sutiksiantis, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka.
ELTA primena, kad pernai vasarą viešojoje erdvėje pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius, liepos pabaigoje socialdemokratas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų.
Inga RuginienėGintautas Paluckas tyrimaiLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
Rodyti daugiau žymių