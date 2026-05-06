J. Olekas apie šalių koaliciją dėl laivybos atnaujinimo Hormuzo sąsiauryje: tikrai turėtume dalyvauti

2026 m. gegužės 6 d. 08:41
Prezidentui Gitanui Nausėdai pranešus, kad Lietuva svarsto Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pasiūlymą prisijungti prie šalių koalicijos, skirtos atnaujinti laivybą Hormuzo sąsiauryje, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad veikimas kartu su partneriais galėtų turėti teigiamą poveikį šalies ekonomikai bei gyventojams.
„Mes tikrai turėtume dalyvauti tarptautinėse operacijose ir būti kartu su partneriais, jeigu norime to teigiamo poveikio Lietuvos ekonomikai ir žmonėms“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė J. Olekas.
Kaip skelbė ELTA, apie pasirengimą dalyvauti „neutralioje“ misijoje, skirtoje užtikrinti saugumą Hormuzo sąsiauryje, pranešė jau keletas šalių.
Prezidentas pasiūlymą dėl Lietuvos įsitraukimo į šią koaliciją praėjusią savaitę žadėjo teikti Valstybės gynybos tarybai (VGT).
„Esame gavę pasiūlymą iš JAV prisijungti prie Hormuzo sąsiaurio laivybos atnaujinimo koalicijos ir aš ketinu netrukus teikti šį pasiūlymą VGT. Ir, kaip jūs žinote, taip pat reikalingas Seimo mandatas, kad Lietuva galėtų dalyvauti tokiose misijose“, – praėjusią savaitę teigė G. Nausėda.
Karinis konfliktas Irane prasidėjo vasario 28 d. JAV ir Izraelio oro smūgiais.
Reaguodama į tai, Islamo Respublikos kariuomenė faktiškai užblokavo Hormuzo sąsiaurį, per kurį paprastai praplaukdavo apie penktadalį pasaulio naftos ir dujų krovinių, o tai sukėlė energijos kainų šuolį visame pasaulyje.
Nors po pirmojo derybų raundo tarp JAV ir Irano sąsiauris buvo atblokuotas, eismas Hormuzo sąsiauryje vėl sustojo – dabar jį blokuoja tiek Teheranas, tiek Vašingtonas.
