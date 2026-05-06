Komitetui vykdant parlamentinę kontrolę, sveikatos apsaugos ministrės patarėjas Nerijus Černiauskas pristatė bendrą paveikslą dėl PSDF biudžeto – anot jo, per šių metų pirmąjį ketvirtį sveikatos priežiūros įstaigos jau suteikė viršplaninių paslaugų už maždaug 40 mln. eurų. Tad, patarėjo teigimu, suplanuotų biudžeto lėšų neužtenka faktiškai padengti gydymo įstaigų išlaidoms.
„Gydymo įstaigos suteikia daugiau paslaugų, nei yra sutartyse“, – aiškino N. Černiauskas, nurodydamas, kad pagal dabartinį reguliavimą tokių išlaidų negalima padengti ir iš PSDF rezervo.
Jis pastebėjo, kad Finansų ministerija iki šių metų rugsėjo 30 d. žada pateikti atitinkamas rekomendacijas dėl rezervo tobulinimo krypčių. Vis tik, patarėjo teigimu, ilgalaikėje perspektyvoje, siekiant išspręsti situaciją, gali tekti didinti PSD įmokas, atsisakyti tam tikrų lengvatų, didinti kitus mokesčius arba ieškoti išeičių perskirstant biudžetą.
Jam antrino Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) viceministrė Laimutė Vaidelienė.
„PSDF surinkimas mažėja ir mums rekomenduota gyventi pagal galimybes. Ir, kalbant su Finansų ministerija, tas buvo labai aiškiai iškomunikuota. Taip pat – kad rezervas negali būti naudojamas iš esmės einamosioms išlaidoms apmokėti“, – aiškino ji.
„Įstaigos iš tikrųjų bankrutuoja ir mes tikrai negalime sau leisti taip neatsakingai neapmokėti to, kas jau iš esmės yra įvykdyta“, – pabrėžė viceministrė.
R. Žemaitaitis: leisiu sau ministerijų atstovus vadinti aferistais
Išgirdęs ministerijos atstovų ataskaitą, valdančiosios „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis pratrūko. Komiteto posėdyje politikas rėžė kelių minučių kalbą, kurios metu į šuns dienas išdėjo ir SAM, ir Finansų ministerijos atstovus.
Politikas tvirtino, kad klausimai dėl PSDF biudžeto buvo keliami dar pernai, svarstant visą valstybės biudžeto projektą.
„Šie aferistai, kaip aš juos vadinu, iš Finansų ministerijos – ir aš leisiu sau juos taip pavadinti – ir Sveikatos apsaugos ministerija. Dabar nepykite, nors esame koalicijos partneriai ir gal čia dabar ta koalicija ir subraškės po mano šito pasisakymo, tai, matyt, tegul ji braška ir tegul ji griūva, nes lapkričio mėnesį aš jums pasakiau – kas jums leido formuoti tokį PSD rezervą?“ – į posėdyje dalyvavusius SAM atstovus kreipėsi R. Žemaitaitis.
„Aš aiškiai buvau pasakęs – ne daugiau galite PSD rezervą formuoti 10–12 proc.“ – dėstė jis.
„Dabar man pasakykite – yra printeris, viceministre, pareigūnai ir panašiai – užpildykite prašymus ir keliaukite iš savo darbų. Aš jums tada buvau aiškiai pasakęs – ką, jūs idiotais mumis laikėte tada? Jūs sakėte, kad viskas bus tvarkoje, kad (paslaugų – Lrytas) įkainis padidėja ir skolų niekam nebus. Aš ištrauksiu jums visus posėdžius ir šiandieną pas save socialinėje erdvėje patalpinsiu. Jūs ką, čia tyčiojatės iš žmonių, Lietuvos gyventojų?“ – piktinosi jis.
Nors posėdžiavo Sveikatos reikalų komitetas ir sprendė būtent gydymo sektoriui aktualius klausimus, R. Žemaitaitis kėlė klausimus ir dėl šalies gynybos prioritetų.
„Mes ne taip senai, ką tik pritarėme, kad čia gyvenantiems ukrainiečiams kompensuotume visus sveikatos draudimus, o savo Lietuvos gyventojus siunčiam ant trijų raidžių? Apie ką jūs čia šnekate? Kokie čia jums prioritetai? Kapčiamiesčio poligonas jums prioritetas yra? Kas jums čia prioritetas? Skolintis pinigų, kad dar kažkam pataškyti reikėtų? Minų dar norite pirkti tris kartus brangiau, nei kad rinkoje galite nusipirkti? Kaip jums čia atrodo, viskas gerai?“ – komitete viešėjusius ministerijos atstovus atakavo „Nemuno aušros“ pirmininkas.
„Žmonėms siunčiam (žinutę – Lrytas) – mirkite, nes neturime iš ko jums apmokėti (gydymo – Lrytas). Kaip nors patys išsikaskite grabą, nes neturime kaip jus užkasti. O jeigu truks operacijos, paprašykite vietinio skerdžiaus, kad jus išskerstų“, – monologą tęsė jis.
Reikalavo iškviesti K. Vaitiekūną ir M. Jakubauskienę
R. Žemaitaitis ragino komiteto pirmininkę, partijos kolegę Liną Šukytę-Korsakę stabdyti posėdį ir ketvirtadienį šaukti neeilinį pasitarimą – jame, politiko teigimu, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ir sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė turėtų pateikti aiškius atsakymus, kaip bus padengtos viršplaninių gydymo paslaugų išlaidos.
„Aušriečio“ pyktis ministrų atžvilgiu liejosi per kraštus – jis tvirtino, kad SAM neatstovauja savo sektoriaus interesų, netgi užsiminė apie tai, jog finansų ministrui reikėtų atsistatydinti.
„Dabar jūs man aiškinate atsistoję, kad Finansų ministerija, neranda kur (gauti lėšų – Lrytas)? Tai gal tas finansų ministras tegul čiuožia lauk, iš kur jis atkeliavęs?“ – rėžė R. Žemaitaitis.
„Tegul čia sėdi finansų ministras. Man neįdomu, kur jis yra. Dar vienas atsirado konversas po Ameriką bėgiojantis ir ieškantis investicijų. Čia šiandien dienai kyla klausimas, kaip mes toliau užtikrinsime gydymo įstaigų funkcionavimą“, – K. Vaitiekūną pravardžiavo jis.
„Esame parlamentinė valstybė, o ne kažkoks nupezęs valdininkas mums gali nurodinėti, ką mes turime daryti. Mes formuojame politiką ir mes, Seimas, priimame įstatymus“, – nesiliovė Seimo narys.
„Jeigu aš sužinosiu, dabar matysiu darbotvarkėje, kad ministrė yra kokių gėlių teikimo ceremonijoje... Tai yra skandalas. Kur yra finansų ministras?“ – nenutraukdamas kartojo „Nemuno aušros“ pirmininkas.
„Man gėda būti šioje koalicijoje“
R. Žemaitaitis kartojo, kad komiteto dėmesio sulaukusi problema buvo ne kartą aptarta valdančiosios koalicijos gretose.
„Man gėda būti tada koalicijoje, man gėda būti šiandien Seime“, – pareiškė jis, dar kartą pareikalaudamas nutraukti posėdį ir rengti neeilinį pasitarimą su ministrais.
„Aušriečiui“ antrino konservatorė Jurgita Sejonienė. Tiesa, jos pasisakymas buvo gerokai ramesnis.
„Nedažnai man taip nutinka, bet aš iš esmės pritariu viskam, ką dabar pasakė Remigijus. Ir dėl to aš ne kartą prašiau, kad į Sveikatos reikalų komitetą ateitų sveikatos apsaugos ministrė, nes tie klausimai jau buvo žinomi. Tai per tuos dvejus metus sveikatos apsaugos ministrės mes taip ir nematėme“, – piktinosi opozicijos atstovė.
Nors R. Žemaitaitis žėrė kritiką ir SAM, posėdyje dalyvavusi viceministrė L. Vaidelienė iš esmės antrino politikui: „Mes visi esame vienoje barikadų pusėje, šiuo atveju, iš tikrųjų. Tai tiesiog nėra ką daugiau pasakyti. Reikia tikrai kalbėti“.
„Socdemai“ stojo ginti SAM: „Remigijau, ačiū už šitą spektaklį“
Po emocingos R. Žemaitaičio kalbos pasisakė komitete dirbanti socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė. Ji neneigė, kad sveikatos apsaugos sektoriuje esama problemų. Tačiau ragino apie tai diskutuoti civilizuotai ir neužsiimti vaidyba.
„Remigijau, ačiū už šitą spektaklį, kuris buvo ką tik viešai surengtas. Aš vis tiek siūlyčiau... Visi žinome problemą ir ieškome tų sprendimų, tiek koalicija, tiek ir kitos institucijos. Tai dėkui už tą surengtą spektaklį, bet, manau, vienintelis dalykas, kad diskusijose turi būti ir pagarbus tonas, ir konstruktyvi kalba, ir vis tik to daryti nereikėtų“, – koalicijos partnerį drausmino O. Leiputė.
„Vaidinti viešai erdvei tai, kas buvo suvaidinta šiandien, tai irgi nederėtų“, – pridūrė ji.
Taip pat O. Leiputė akcentavo, jog sveikatos apsaugos ministrė M. Jakubauskienė šiandien dalyvauja Baltijos politikos dialogo konferencijoje.
„Ne gėles teikia, o vyksta didžiulė konferencija“, – „aušriečių“ pirmininkui atkirto ji.
„Orinta – ne spektaklis, tai jau yra cirkas“, – savo ruožtu atkirto R. Žemaitaitis.
Šauks neeilinį posėdį
Galiausiai komitetas nutarė iš dalies pritarti R. Žemaitaičio siūlymui – pirmadienį žada šaukti neeilinį posėdį ir išsikviesti ne tik sveikatos apsaugos, finansų ministrus – norima į posėdį pakviesti ir premjerę Ingą Ruginienę.
„Norime aiškaus atsakymo pirmadienį su ministrų dalyvavimais“, – aistringas diskusijas apibendrino komiteto pirmininkė L. Šukytė-Korsakė.
