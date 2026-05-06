Seimo Kultūros komitetas baigė svarstyti LRT įstatymo pataisas, kitame posėdyje tvirtins išvadą

„Siūlyčiau sutartu laiku susirinkti išvadų rengėjams ir artimiausiame komiteto posėdyje patvirtinti išvadą“, – posėdyje teigė komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas.
„Išvada yra paruošta, mes galėtume šiandien (ją – ELTA) priimti. Bet atsižvelgdamas į kolegų norą atidžiau pažvelgti į visas išvadas, ir bendrai, lyginamąjį variantą, aš siūlyčiau išvadų rengėjams susitikti rytoj (ketvirtadienį – ELTA) tarpe tarp posėdžių“, – teigė K. Vilkauskas.
Vis tik, socialdemokratė Indrė Kižienė siūlė jau šią savaitę patvirtinti komiteto išvadą.
„(…) Liko tik formalumas. Siūlyčiau (…) penktadienį susirinkti, patvirtiname išvadas ir keliaujame į Seimą, nes dar bus ir pasiūlymų, ir matymų, ir visokių kitokių dalykų“, – teigė I. Kižienė.
Savo ruožtu demokratė Rima Baškienė ragino stabdyti skubą ir kitą posėdį surengti ne penktadienį, o kitą trečiadienį, kai įprastai vyksta Kultūros komiteto posėdžiai.
„Penktadienį daryti komiteto posėdžio tikrai nesiūlyčiau. Padarykime planinį – kitą trečiadienį“, – ragino ji.
Komiteto pirmininkas ragino priimti kompromisinį sprendimą ir kol kas nespręsti dėl artimiausio posėdžio datos.
„(…) Kaip pirmininkas, aš turiu atsižvelgti į įvairias aplinkybes. Siūlyčiau dabar nepriimti sprendimo Kultūros komitete. Siūlau rytoj susirinkti išvadų rengėjams (…) paskui pasižiūrėsime“, – kalbėjo socialdemokratas.
Komiteto išvadą dėl LRT įstatymo pataisų sudaro 500 puslapių.
Iš viso darbo grupės parengtam įstatymo projektui buvo pateikta maždaug 150 parlamentarų pasiūlymų, taip pat apie 15 įvairių organizacijų, piliečių ir valstybės institucijų siūlymų. Taip pat daugiau nei 40 Seimo Teisės departamento pastabų.
Siūlė padaryti posėdžio pertrauką
Posėdžio pradžioje kilo keblumų tvirtinant darbotvarkę. Opozicijoje dirbantys parlamentarai atkreipė dėmesį, jog komiteto pirmininkas žadėjo, jog trečiadienio posėdyje bus aptartos Venecijos komisijos išvados.
Tačiau, anot konservatoriaus Vytauto Kernagio, ne visi komiteto nariai gavo išvadų projektą. Be to, jis nebuvo išverstas į lietuvių kalbą.
„Norėčiau grįžti prie Venecijos komisijos išvadų projekto, kurį mes gavome praėjusią savaitę. Jūs tvirtinote, kad tai jau yra išvados, kelias dienas keletas komiteto narių galėjo skaityti tas išvadas, kiti komiteto nariai negavo, kol nebuvo persiųstos po kelių dienų“, – kreipdamasis į komiteto pirmininką Kęstutį Vilkauską kalbėjo V. Kernagis.
„Antras dalykas, mes nei vienas negavome tikslaus lietuviško vertimo (...), kuris buvo pažadėtas Kultūros komiteto nariams – jis nebuvo padarytas ir mes jo negavome“, – tęsė jis.
K. Vilkauskas paaiškino, kad Venecijos komisija dar neparengė galutinių įstatymo projekto išvadų, tai – juodraštinis variantas.
„Aš nesakiau, kad išvados bus. Aš sakiau, kad gavome preliminarų dokumentą ir palaukime, galbūt atsiras oficialios išvados. (...) Venecijos komisija priima sprendimą, kai būna galutinis taškas tose išvadose“, – teigė komiteto pirmininkas.
Konservatorių Vytautą Juozapaitį posėdyje pavadavusi jo frakcijos narė Daiva Ulbinaitė paprašė įtraukti į darbotvarkę Venecijos komisijos pateiktą juodraštinį išvadų projektą.
„(...) Gerai, kad juodraštį turime. Jame yra labai svarbių dalykų pasakyta. Aš siūlau įsitraukti į darbotvarkę ir apsvarstyti štai šį, kad ir juodraštį Venecijos komisijos (...) turi komitetas parengti atsakymus į pastabas“, – kalbėjo ji.
Parlamentarė pasiūlė daryti posėdžio svarstymo pertrauką.
„Labai prašyčiau daryti pertrauką šiame svarstyme ir tik aptarus preliminarias išvadas ir susipažinus su komiteto atsakymais į Venecijos komisijos pateiktas pastabas, tęsti svarstymą“, – teigė D. Ulbinaitė.
Vis tik valdančiųjų komiteto narių balsais darbotvarkei buvo pritarta.
Teiravosi, kas teikė pastabas
Komiteto nariai taip pat teiravosi, kas parengė Seimo pastabas į preliminarias Venecijos komisijos pateiktas išvadas.
Anot komiteto pirmininko, jas pateikė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
„(...) Būtent mums buvo teikta informacija, kuria pasidalinau, o Seimo pirmininkas tikrai gavo ir buvo tie atsakymai buvo paruošti“, – kalbėjo K. Vilkauskas.
Tiesa, šių pastabų komiteto nariai teigė nematę, todėl demokratė R. Baškienė paprašė K. Vilkausko pateikti šį raštą komiteto nariams.
„Gerbiamas pirmininke, ar komiteto nariai galėtų pamatyti Seimo pirmininko pasirašytą raštą dėl Venecijos komisijos pastabų? Aš manau, kad ne tik „ar galėtų“, bet privalėtų pamatyti šitą raštą. Būtų keista, kad mes svarstę šį teisės aktą, o kažkas kažkur pasislėpęs pasirašo, o mes nieko nežinome, ką nusiuntė Seimo pirmininkas į Venecijos komisiją“, – kalbėjo R. Baškienė.
„Labai tikimės, kad šitą raštą mes turėsime teisę pamatyti“, – tęsė ji.
LRT įstatymo pakeitimus Kultūros komitetas pradėjo svarstyti balandžio viduryje.
Buvo nuspręsta pakoreguoti LRT misijos apibrėžimą, sutrumpinti Tarybos narių kadenciją – ji truktų ne šešerius, o ketverius metus. Taip pat nutarta įvesti konkrečias kompetencijas kandidatams į Tarybą, vykdyti narių atranką.
Komitetas nepritarė grupės parlamentarų siūlymui naują įstatymą papildyti nuostata, jog visuomeninis transliuotojas sudarytų viešųjų paslaugų sutartį su Vyriausybe.
Taip pat bendru komiteto narių sutarimu buvo atmestas siūlymas apriboti kitų žiniasklaidos priemonių atstovų dalyvavimą kuriant turinį LRT.
Naujajame LRT įstatymo pataisų projekte numatomas visuomeninio transliuotojo valdybos atsiradimas, Tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas.
ELTA primena, kad dėl valdančiųjų siūlomų LRT įstatymo pataisų vyko ne vienas protestas.
Naujosios pataisos parengtos po to, kai pernai gruodį valdančiųjų atstovai Seime siekė skubos tvarka priimti kitus pakeitimus dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos.