VSAT: pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų

2026 m. gegužės 6 d. 07:53
Lietuvos pasieniečiai pastarąją parą pasienyje su Baltarusija neapgręžė neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba antradienį į savo šalį neįleido 50 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė pirmadienį tokių asmenų nefiksavę.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 706.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
