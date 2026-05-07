Apeliaciniame teisme antrą kartą apklaustas „čekiukų“ byloje nuteistas buvęs parlamentaras A. Vyšniauskas

Apeliacinis teismas sprendimą byloje planavo paskelbti balandį, tačiau buvo nutarta atnaujinti įrodymų tyrimą ir dar kartą apklausti nuteistąjį A. Vyšniauską.
Buvęs parlamentaras, ketvirtadienį teisme atsakinėdamas į klausimus, teigė, kad tuomet, kai ėjo Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas, kartu dirbo ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijoje. Tuomet, tai yra 2019–2020 m., politikas buvo ir minėtos partijos nariu.
A. Vyšniauskas nurodė, kad galėjo atskirti tas išlaidas, kurias patyrė, dirbdamas tarybos nariu, nuo tų, kurias patyrė, dirbdamas TS-LKD.
„Mano veikla, susijusi su partijos veikla, niekaip nesisiejo su veikla, susijusia su tarybos nario veikla. (...) Jeigu Marijampolėje vyksta koks renginys, sprendžiamos vietos gyventojų problemos, tai niekaip neliečia Seimo rinkimų ar kažkokių bendrų partijos dalykų“, – dėstė A. Vyšniauskas.
Buvęs Marijampolės tarybos narys pabrėžė, kad jis gebėdavo atskirti ir partinę veiklą nuo asmeninių veiklų.
„Nepasiimdavau partijos automobilio ir nevažiuodavau į Marijampolę savo kažkokiais asmeniniais reikalais“, – aiškino A. Vyšniauskas.
Nuteistojo advokatas Linas Kuprusevičius pakartojo teisme siekiantis, kad jo ginamasis būtų išteisintas. Jo teigimu, bylos duomenys rodo, kad A. Vyšniausko veiksmuos nėra tyčios.
„Šiuo metu mano ginamojo parodymai yra patvirtinti byloje esančiais duomenimis, tai yra dokumentais ir liudytojų parodymais“, – pabrėžė L. Kuprusevičius.
Apeliacinis teismas sprendimą byloje planuoja skelbti birželio 11 d.
A. Vyšniauskas pirmos instancijos teismo yra nuteistas už tai, kad nuo 2019 m. gegužės mėn. iki 2020 m. spalio mėn., tuomet eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario, įtariama, suklastojo 19 vienetų tarybos nario išlaidų suvestinių, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas kuro, telefono, interneto ryšio išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Pagal nustatytą tvarką, A. Vyšniauskas kiekvieną mėnesį tarybos nario veiklai galėjo gauti 230 eurų neviršijančią išmoką.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu nustatyta, jog tariamai patirtos išlaidos buvo apmokėtos ir kitų asmenų banko kortelėmis. Įtariama, kad buvęs tarybos narys, savivaldybės buhalterijai pateikdamas suklastotus finansinius dokumentus, apgaule įgijo 2 190 eurų Marijampolės savivaldybės administracijai priklausiusių lėšų.
Tikino, kad susitikdavo ne tik su rinkėjais
Pirmosios instancijos Kauno apygardos teisme politikas pasakojo, kaip, būdamas tarybos nariu, dažnai susitikdavo ne tik su eiliniais rinkėjais, tačiau vykdavo į įvairius miestus susitikti ir su Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atstovais, su jais aptardavo įvairius antikorupcinius klausimus. Jis minėjo, kad vykdavo į susitikimus su STT dėl įvairių klausimų – galimos korupcijos ar jos rizikų medicinoje, šilumos ūkio situacijos ir kt. A. Vyšniausko „čekiukų“ bylą tyrė ir įtarimus jam pareiškė ta pati jo minėta STT.
Nepaisant politiko keltų versijų, Kauno apygardos teismas pernai liepos 10 d. A. Vyšniauską pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo. Jam buvo skirta 7,5 tūkst. eurų piniginė bauda ir trejus metus uždrausta dirbti valstybės tarnyboje.
Teismas taip pat nutarė iš A. Vyšniausko išieškoti konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą – daugiau nei 2,1 tūkst. eurų. Šis teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, nes eksparlamentaras su savo advokatu kreipėsi į Apeliacinį teismą. A. Vyšniausko advokatas Linas Kuprusevičius teigia, kad jo klientui paskelbtas nuosprendis yra neteisėtas ir nepagrįstas, tarybos narys tiesiog padarė klaidų, bet padariniai nebuvo žalingi valstybei ar administracijai.
