M. Sinkevičius apie kritiką I. Ruginienei: visi turime ribotumų

2026 m. gegužės 7 d. 09:53
Komentuodamas viešoje erdvėje skambančią kritiką premjerei Ingai Ruginienei, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia – visi politikai turi savo ribotumų, o patirtis šioje srityje įgaunama per politinį stažą.
„Visi turime kažkokius savo ribotumus, mes neturime universitetų, kurie ruošia premjerus ar ministrus, ar Seimo narius. Įprastai politinė karjera daroma per politinę patirtį, per tam tikrą politinį stažą, per nuoseklų kopimą politiniais laiptais – ar tai savivalda, ar tai vėliau Seimas, Vyriausybė“, – „Verslo žinių“ tinklalaidėje kalbėjo M. Sinkevičius.
„Gal dar ankstyvas laikas taip apibendrintai sakyti, partija patenkinta ar nepatenkinta (premjerės darbu – ELTA). Manau, kad mato partija jos pastangas, jos norą gilintis, norą veikti ir vidaus, ir užsienio politikoje, entuziazmo tikrai, manau, sutiksit, kad nestinga. Taip, tikrai pasitaiko situacijų, kur tie pasirodymai ir entuziazmas kartais ima viršų, gal reikėtų dar didesnio pagilinimo „, – tikino jis.
Anot M. Sinkevičiaus, nė vieno politiko darbas nėra tobulas, o kritikos susilaukia kiekviena Vyriausybė ir visi pareigas einantys premjerai.

„Reikia tobulėti, reikia visiems daryti išvadas, reflektuoti, tobulintis – tame tarpe ir ministrams, ir Seimo nariams, visiems, ir man tame tarpe. Negali pats iš savęs būti genijus“, – aiškino M. Sinkevičius.
Socialdemokratų deleguota I. Ruginienė premjerės pareigas pernai perėmė iš Gintauto Palucko, atsistatydinusio po žurnalistiniuose tyrimuose iškeltų klausimų apie jo ir jo šeimos verslo ryšius.
Naujausia „Delfi“ užsakymu bendrovės „Spinter tyrimai“ atlikta apklausa rodo, kad I. Ruginienę kaip tinkamiausią eiti Vyriausybės vadovės pareigas mato 3,5 proc. apklaustųjų, ji šio reitingo lentelėje rikiuojasi penktoje vietoje.
