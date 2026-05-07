M. Sinkevičius neatmeta galimybės sugrįžti į centrinę valdžią: „Jei tai įvyks organiškai“

2026 m. gegužės 7 d. 09:19
Nuolatiniu Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininku išrinktas Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius neatmeta galimybės dar per šią Seimo kadenciją persikelti dirbti į Vilnių bei užimti postą centrinėje valdžioje.
Tačiau, pasak socdemų lyderio, tai turėtų įvykti organiškai.
„Jeigu tai įvyks organiškai – ne dėl to, kad aš kažkaip ieškau sau pozicijos, bet jei organiškai įvyks kažkokios konjunktūrinės ar kažkokios politinės situacijos ir aplinkybės – aš neatmetu, kad per likusį parlamentinės kadencijos laiką (…) gali būti, kad mano darbo vieta iš Jonavos persikels į Vilnių“, – „Verslo žinių“ tinklalaidėje kalbėjo M. Sinkevičius.
Politiniuose kuluaruose jau kurį laiką svarstoma, jog M. Sinkevičius galėtų užimti premjero postą ir pakeisti šiuo metu ministre pirmininke dirbančią Inga Ruginienę.

I. Kižienė, N. Cesiulis, M. Lingė: socdemai turi naują A. Brazauską?

Vis tik LSDP lyderis pabrėžia, jog galimi pokyčiai neturėtų būti sukuriami dirbtinai.
„(…) Aš vis tik esu tos kitos linijos šalininkas. Aš dėjau šiek tiek pastangų prie dabartinės koalicijos architektūros, prie tų asmenų, kurie yra laikantys kabineto narių portfelius ir galvoju, kad mano atsakomybė yra padėti, patarti, sukoordinuoti, bet ne inspiruoti kažkokių pokyčių, jeigu jie yra dirbtiniai“, – dėstė jis.

S. Malinauskas – apie G. Palucko žalą „socdemams" ir M. Sinkevičių: turi jau anksčiau regėtą problemą

Intriga dėl G. Palucko likimo: „aušriečiai" ties pagalbos ranką, atidžiau pasižiūrėti patys ragina į „socdemus"

A. Mazuronį prajuokino G. Palucko žodžiai: „Pasirinko R. Žemaitaičio veikimo būdą"

Kartu M. Sinkevičius pripažįsta, kad vadovauti partijai bei stebėti politinius įvykius, vykstančius Vilniuje iš Jonavos – nėra lengva.
„Taip, iš tikrųjų jau matosi tas šalutinis efektas, kad norint būti įvykių sūkuryje turi ir būti sostinėje, turi būti veiksme ir yra tam tikros problematikos, nors tas atstumas Jonava-Vilnius nėra didelis, nuotolinis ryšys veikia puikiai Lietuvoje, bet komplikacijų tam tikrų yra“, – kalbėjo jis.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę M. Sinkevičius buvo išrinktas nuolatiniu LSDP vadovu.
