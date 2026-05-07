Mirė žymus Lietuvos fizikas ir pedagogas, profesorius Algis Jurgis Kundrotas

„Su giliu liūdesiu pranešame, kad vakar, artimųjų apsuptyje, eidamas 75-uosius metus mirė žymus Lietuvos fizikas, pedagogas ir mokslininkas Algis Jurgis Kundrotas.
Profesorius Kundrotas visą savo profesinį gyvenimą paskyrė mokslui, tyrimams ir švietimui. Jis buvo viena gerbiamiausių Lietuvos akademinės bendruomenės asmenybių ir savo veikla reikšmingai prisidėjo prie puslaidininkių fizikos bei šiuolaikinių medžiagų tyrimų plėtros. Daugelį metų dirbo Vilniaus mokslo institucijose, kur savo žinias ir patirtį perduodavo naujoms studentų, kolegų ir jaunųjų mokslininkų kartoms.
Už ilgametį mokslinį darbą ir indėlį į Lietuvos mokslą jis 2000 metais buvo apdovanotas Lietuvos mokslo premija – vienu aukščiausių šalies profesinių įvertinimų. Šis apdovanojimas patvirtino jo išskirtinį indėlį ne tik akademinei bendruomenei, bet ir šiuolaikinio mokslo bei švietimo raidai.
Profesorius Kundrotas buvo tvirtų vertybių, išminties ir pagarbos išsilavinimui žmogus. Jis tikėjo, kad kokybiškas išsilavinimas gali pakeisti žmonių gyvenimus, todėl savo profesiniu ir asmeniniu keliu padėjo daugeliui žmonių siekti mokslo ir profesinio augimo. Daugeliui studentų ir kolegų jis įkvėpė ne tik siekti žinių, bet ir vertinti sąžiningumą, atkaklumą bei atsakomybę.
Algis Jurgis Kundrotas aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime svarbiu modernios Lietuvos istorijos laikotarpiu. Atkuriant Lietuvos nepriklausomybę jis gynė laisvės, išsilavinimo ir atsakomybės visuomenei vertybes.
Profesorius Kundrotas buvo labai artimas gamtai. Per savo gyvenimą jis pasodino daugybę medžių, kurie ir toliau augs kaip gyvas priminimas apie jo santykį su gyvenimu, ateitimi ir vertybėmis, kuriomis jis tikėjo.
Jo netektis yra skaudi šeimai, draugams, kolegoms ir plačiajai mokslo bendruomenei. Jis palieka ne tik ryškų pėdsaką moksle ir švietime, bet ir žmogišką palikimą, kuris gyvuos žmonėse bei gamtoje.
Profesorius Kundrotas bus palaidotas savo gimtajame mieste Žemaičių Naumiestyje, su kuriuo visą gyvenimą išlaikė gilų ryšį“, – rašoma žinutėje