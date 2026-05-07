O. Leiputė: mes net nesvarstome, kad G. Paluckas būtų eliminuojamas iš frakcijos

„Kadangi dar nėra jokių tokių kaip ir įtarimų pareikštų, tik tas tekstas, kurį mes skaitėme, tai mes net nesvarstome, kad Gintautas, kuris jau yra sustabdęs ir narystę, ir savo laiku atsisakęs tam tikrų pozicijų, būtų eliminuojamas iš frakcijos. Tai yra jo sprendimas“, – po balsavimo Seime kalbėjo O. Leiputė.
„Jis tikrai turi ir tam tikrą potencialą informacijos, žinių, ir patirtį. Tol, kol (…) nepaaiškės kažkokia kitokia informacija, jis tikrai dirbs frakcijoje“, – akcentavo ji.
Kaltina opoziciją ir žiniasklaidą bandymu eskaluoti situaciją
Balsavimo išvakarėse viešojoje erdvėje pasirodė informacija, jog posėdžio metu bus bandoma išsaugoti G. Palucko teisinį imunitetą. „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis balsavimo išvakarėse Eltai nurodė, jog nepalaikys siūlymo panaikinti ekspremjero teisinį imunitetą.
Vis dėlto, už tokį siūlymą balsavus 93 parlamentarams, O. Leiputė tikina – opozicija bandė eskaluoti situaciją.
„Aš manau, kad tikrai buvo opozicijos, su jūsų pagalba, bandymas eskaluoti situaciją. Sulaukėme daug žurnalistų skambučių, klausimų“, – sakė ji.
„Frakcijos balsavimas šiandien rodo, kad mes, kaip socdemai, visada būdavome už tai, kad Seimo nariai nesislapstytų už mandato ir teisėsauga dirbtų savo darbą“, – kalbėjo frakcijos vadovė.
Tuo metu demokratė Agnė Širinskienė neigia kaltinimus bandymu eskaluoti situaciją. Pasak parlamentarės, socialdemokratais pasitikėti negalima.
„Tikrai nebuvo aišku (kad socialdemokratai balsuos už – ELTA), tikrai socdemams reikėtų atsakyti, kur kai kurie jų buvę bičiuliai dingo iš posėdžių salės ir nepasirodė. Net neabejoju, kad dalis jų paslaptingai sugrįš popietinėje darbotvarkėje“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė A. Širinskienė.
„Mes turime labai didelę ir ilgą socialdemokratų melo istorijų grandinę, kuomet tiesiog yra gelbstimi savi nariai: turime Dudėno istoriją, turime bandymus keisti Baudžiamąjį kodeksą (BK), kad išgelbėtų savus, tai atsiprašau, bet bent jau man asmeniškai ir, bijau, kad ir didelei daliai opozicijos kolegų socialdemokratų frakcija nekelia labai didelio pasitikėjimo. Ir šiandienos jų turimi balsai (…) už Palucko neliečiamybę taip pat rodo, kad jais pasitikėti negalima“, – aiškino parlamentarė.
Kaip skelbta, ketvirtadienį Seimas panaikino buvusio premjero, parlamentaro G. Palucko teisinę neliečiamybę. Už imuniteto panaikinimą balsavo 93, prieš – 2, susilaikė – 3 Seimo nariai. Tam, jog būtų panaikinamas parlamentaro teisinis imunitetas, reikia bent 71 Seimo nario balso.
Balsavimo metu prieš balsavo demokratų frakcijos atstovas Dainius Varnas bei „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis. Susilaikė „Nemuno aušros“ atstovai Lina Šukytė-Korsakė, Saulius Bucevičius bei Kęstutis Bilius. Vis tik, pasibaigus balsavimui D. Varnas tikino suklydęs ir prašė jo balsą protokolui užskaityti „už“. Tuo metu pats G. Paluckas balsavime nedalyvavo.
Antradienio rytą generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti ekspremjerą G. Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Politikas sutiko, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka, tačiau įtarimus neigė.
Generalinės prokurorės parlamentui išsiųstame kreipimesi nurodoma, kad prašymas pateiktas įvertinus šiuo metu turimus duomenis pernai pradėtame ikiteisminiame tyrime. Jis atliekamas pagal baudžiamojo kodekso 228 straipsnį dėl piktnaudžiavimo ir 189-ąjį straipsnį dėl neteisėto praturtėjimo.
Kreipimesi nurodoma, jog Seimo narys su žmona Ilma Palucke neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkst. eurų vertės turto – įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigyjant automobilius, nekilnojamąjį turtą bei vertybinius popierius. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 m. gruodžio iki 2024 m. pabaigos.
Pasirodžius šiai informacijai, politikas tvirtino stabdantis narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP), teigė sutiksiantis, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka.
ELTA primena, kad pernai vasarą viešojoje erdvėje pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius, liepos pabaigoje socialdemokratas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų.
