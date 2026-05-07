Parodė, kaip už grotų gyvens K. Bartoševičius: atskleista, kiek pasimatymų ir skambučių turės

Už seksualinius nusikaltimus prieš 4 nepilnamečius nuteistas 38 metų eksparlamentaras K. Bartoševičius antradienį buvo pristatytas į Kauno kalėjimą Technikos gatvėje.
Kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys patvirtino naujienų portalui Lrytas, jog K. Bartoševičius įkurdintas vadinamajame buvusių politikų ir valstybės pareigūnų korpuse, kuris sudaro dalį vieno aukšto.
Ten bausmes atlieka įvairiais nusikaltimais susitepę veikėjai, anksčiau dirbę valstybinėse institucijose, tarp jų – už korupciją teisti buvę Seimo nariai Eligijus Masiulis ir Vytautas Gapšys.
Trečiadienį Lietuvos kalėjimų tarnyba pasidalino ir nuotraukomis iš vietos, kurioje gyvens buvęs politikas. Tarnyba taip pat atskleidė, kokios bus K. Bartoševičiaus laikymo sąlygos ir teisės.
„Pastaruoju metu sulaukiame labai daug žurnalistų paklausimų dėl nuteistojo, buvusio politiko Kristijono Bartoševičiaus.
Patvirtiname, kad 2026 m. gegužės 5 d. minėtas asmuo atvyko atlikti bausmę. Nuteistasis bausmę atlieka pusiau atviro tipo paprastosios grupės sąlygomis. Jo laikymo sąlygos ir teisės yra nustatytos Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse ir yra taikomos visiems tokiai grupei priskirtiems nuteistiesiems.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 34 straipsniu, paprastajai grupei priskirti nuteistieji turi teisę:
per mėnesį gauti keturis pasimatymus, iš kurių vienas vyksta neprižiūrint įstaigos atstovui;
keturis kartus per savaitę skambinti (skambučiai advokatui nėra ribojami);
kasdien iki trijų valandų pasivaikščioti gryname ore.
Taip pat nuteistieji kartą per tris mėnesius gali gauti drabužių ir avalynės siuntinius (iki 15 kg), o kartą per savaitę, pagal nustatytą grafiką, gali apsipirkti įstaigos parduotuvėje. Mėnesio apsipirkimo limitas siekia 370 eurų.
Pažymime, kad Kauno kalėjime nuteistųjų užimtumas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 55 straipsniu. Nuteistiesiems sudaromos galimybės užsiimti darbine veikla, mokytis, dalyvauti švietėjiškose, kultūrinėse ir sporto veiklose, taip pat įsitraukti į kitas resocializaciją skatinančias veiklas“, – rašė Lietuvos kalėjimų tarnyba.
Primename, kad praėjusią savaitę Apeliacinis teismas atmetė už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus nuteisto K. Bartoševičiaus apeliacinį skundą. Trijų teisėjų kolegija paskelbė, kad dėl visų kaltinimų vyras buvo pripažintas pagrįstai. Buvusiam Seimo nariui skirta 7 metų laisvės atėmimo bausmė.
Apeliacinio teismo verdiktas dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. K. Bartoševičius ir jo advokatas šio teismo taip pat galės prašyti stabdyti laisvės atėmimo bausmės vykdymą.
Pernai liepą Panevėžio apygardos teismas K. Bartoševičių pripažino kaltu dėl 10-ties nusikaltimų: mažamečio seksualinio prievartavimo, dėl nepilnamečio seksualinio prievartavimo, dėl jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimo ir dėl nesunkaus nukentėjusiųjų sveikatos sutrikdymo. Jis nuteistas dėl visų pareikštų kaltinimų.
Šis sprendimas buvo apskųstas apeliacine tvarka. K. Bartoševičius siekė išteisinimo, tačiau jo skundas buvo atmestas. Prokuratūra prašė teismo skirti griežtesnę laisvės atėmimo bausmę – 10 metų nelaisvės. Visgi, kaip nutarė Apeliacinis teismas, buvusiam Seimo nariui palikta 7 metų laisvės atėmimo bausmė.
Tačiau nauju nuosprendžiu po laisvės atėmimo bausmės atlikimo K. Bartoševičiui atimta teisė 5 metus dirbti darbą arba užsiimti veikla, kuri gali būti susijusi su mažamečiais bei nepilnamečiais asmenimis.
Išnagrinėjus apeliacinius skundus, taip pat padidinta dviem nukentėjusiųjų atstovams pagal įstatymą priteista turtinė žala. K. Bartoševičius visiems asmenims turės atlyginti iš viso 32 tūkst. eurų turtinės ir neturtinės žalos.
Siekiant užtikrinti nukentėjusių vaikų ir nepilnamečių liudytojų privataus gyvenimo apsaugą, byla nagrinėta uždaruose teismo posėdžiuose.
Ikiteisminis tyrimas K. Bartoševičiaus atžvilgiu baigtas 2023 m. liepą, byla dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus buvo perduota teismui.
Tuometinis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos parlamente narys K. Bartoševičius apie tai, kad dėl asmeninių priežasčių atsisako Seimo nario mandato pranešė prieš trejus metus – 2023 m. sausio 23 dieną. Vėliau tądien prokuratūra pranešė apie jo atžvilgiu pradėtą tyrimą dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis.
Portalas „Delfi“ skelbė, kad galimi seksualinio pobūdžio nusikaltimai buvo įvykdyti prieš choro „Ąžuoliukas“ auklėtinius.
Viešai skelbiama, kad 2012–2020 m. K. Bartoševičius buvo viešosios įstaigos berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ direktorius, o 2018–2019 m. – Kauno Veršvų gimnazijos mokytojas.