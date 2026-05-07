R. Kaunas užsiminė, koks galėtų būti Lietuvos indėlis Hormuzo sąsiauryje

„Mūsų regionas, Lietuva, ir mūsų kaimynai turbūt turime išskirtinį momentą – išminavimo pajėgumus. Tiek komandą, tiek įrangą. Tai mes galbūt ir orientuosime į išminavimo pajėgumus (…), saugios laivybos atstatymo pajėgumus. Valstybės gynimo taryboje (VGT) pasitarę nuspręsime, kokį sprendimą priimsime“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė ministras.
„Kariuomenė yra pateikusi visus techninius parametrus, kiek galėtume, ką galėtume ir kada galėtume“, – nurodė jis.
Tiesa, ministras pripažįsta, jog vis dar nėra iki galo aišku, kokiu formatu vyktų laivybos atnaujinimo sąsiauryje operacija.
„Viskas yra labai dinamiška (…). Buvo projektas „Laisvė“, paskui, po kelių valandų, tas projektas lyg sustabdytas, gali būti vėl atnaujinamas (…). Bet kuriuo atveju, Lietuva, kaip NATO sąjungininkė, kaip Aljanso dalis ir patikima sąjungininkė, dės savo indėlį į saugios laivybos atstatymą. Tai reiškia – išminavimo arba kitus pajėgumus, o kokiame formate viskas vyks – mes artimiausiu metu sužinosime. Bendraujame su sąjungininkais, su visu Aljansu. Formatas dar yra dėliojamas“, – kalbėjo R. Kaunas.
„Gali būti ir vienas bendras, gali būti ir skirtingi formatai, atliekantys skirtingas misijas ir turintys skirtingus tikslus. Čia yra taktiniai ir techniniai lygmenys, kuriuose, sakykime, labiau kariuomenė sprendžia pagal poreikį, o mes, politikai, savo ruožtu, turime užtikrinti, kad tie pajėgumai, kurie bus sutarti, būtų įgyvendinti“, – aiškino jis.
VGT posėdį planuojama šaukti šį mėnesį
Praėjusią savaitę prezidentas teigė, jog JAV pasiūlymas prisijungti prie šalių koalicijos, skirtos atnaujinti laivybą Hormuzo sąsiauryje artimiausiu metu bus aptartas VGT posėdyje.
Tuo metu Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovas nurodo, jog tarybos posėdis turėtų būti sušauktas dar šį mėnesį.
„(VGT – ELTA) bus šį mėnesį, bet datos dabar nepasakysiu. Tikrai niekas nėra vilkinama, viskas yra suplanuota“, – sakė R. Kaunas.
Kaip skelbta, apie pasirengimą dalyvauti „neutralioje“ misijoje, skirtoje užtikrinti saugumą Hormuzo sąsiauryje, pranešė jau keletas šalių.
Karinis konfliktas Irane prasidėjo vasario 28 d. JAV ir Izraelio oro smūgiais.
Reaguodama į tai, Islamo Respublikos kariuomenė faktiškai užblokavo Hormuzo sąsiaurį, per kurį paprastai praplaukdavo apie penktadalį pasaulio naftos ir dujų krovinių, o tai sukėlė energijos kainų šuolį visame pasaulyje.
Nors po pirmojo derybų raundo tarp JAV ir Irano sąsiauris buvo atblokuotas, eismas Hormuzo sąsiauryje vėl sustojo – dabar jį blokuoja tiek Teheranas, tiek Vašingtonas.
