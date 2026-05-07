Teismui perduotos T. Martinaičio ir S. Bucevičiaus „čekiukų“ bylos

Ikiteisminiams tyrimams vadovavo Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiasis prokuroras, tyrimus atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai.
Ikiteisminių tyrimų duomenimis, T. Martinaitis ir S. Bucevičius, 2019–2023 m. eidami Akmenės rajono savivaldybės tarybos narių pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė avanso apyskaitas, jose įtvirtindami tikrovės neatitinkančius duomenis apie dalį patirtų išlaidų kurui, kurios galimai buvo susijusios su asmeninių išlaidų apmokėjimu, o ne su patirtomis išlaidomis, vykdant tarybos narių veiklą.
Kaip skelbia prokuratūra, T. Martinaičio atžvilgiu ikiteisminio tyrimo metu nustatyta 50 atvejų, kai į avanso apyskaitas jis įtraukė dyzelino ir benzino pirkimą iš kitiems asmenims ar įmonėms priklausančių mokėjimo kortelių. S. Bucevičiaus atžvilgiu – nustatyta 15 analogiškų dyzelino pirkimo atvejų.
Tokiu būdu T. Martinaitis piktnaudžiaudamas tarybos nario tarnybine padėtimi, klastodamas tikrus dokumentus ir juos panaudodamas, pasisavino svetimą, juridiniam asmeniui – Akmenės rajono savivaldybės administracijai, priklausantį turtą – 1 996 eurų, S. Bucevičius – 818 eurų.
Prokuratūros vertinimu, tokiais savo veiksmais buvę Akmenės rajono savivaldybės tarybos nariai ne tik padarė turtinę žalą minėtai savivaldybei, bet ir reikšmingai pakenkė valstybės tarnybos autoritetui bei visuomenės pasitikėjimui viešuoju sektoriumi.
