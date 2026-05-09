M. Sinkevičius kritikuoja R. Žemaitaičio retoriką: jei nesuvaldo emocijų – gal reikia keisti komitetą

„Jeigu žmogus negali kalbėti dalykiškai, politiškai korektiškai, tebūnie ir aštriai, tada prašysime, kad „Nemuno aušros“ frakcija, kol mes su jais koalicijoje, siūlytų kitus žmones, su kuriais mes galime kalbėtis, arba tegul keičia komitetą, gal ne į tą komitetą papuolė, gal reikia ramesnio komiteto ieškoti, jeigu kažkas nėra gerai“, – interviu Eltai teigė LSDP pirmininkas.
„Jeigu emocijų negalima sulaikyti, tai gal yra kokie tai vaistai ar gydymas, ar pykčio tramdymo kursai, panašu, kad kai kam jų reikia. Aš tikrai nenoriu toleruoti ir netoleruosiu, jau kartą sakiau, kad mano komandos narių, mano ministrų, mano komandos ministerijose politinės niekas čia nei pravardžiuos, nei siuntinės“, – pabrėžė jis.
Taip socialdemokratas kalbėjo po R. Žemaitaičio pasisakymų šią savaitę vykusiame Seimo Sveikatos reikalų komitete. Jame buvo pristatyti Sveikatos apsaugos, Finansų ministerijų bei Valstybinės ligonių kasos (VLK) pasiūlymai Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto rezervo panaudojimo problemoms spręsti.
Ministerijų darbuotojus vadino aferistais, piktinosi susiklosčiusia situacija
Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) vadovės patarėjas Nerijus Černiauskas komiteto posėdyje teigė, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugoms ir gydymo įstaigoms yra paskirstyti 3 mlrd. eurų. Vis tik, to nepakanka apmokėti faktiškai suteiktas paslaugas – gydymo įstaigos jų suteikia daugiau, nei yra sutartyse.
Anot N. Černiausko, per pirmąjį šių metų ketvirtį sveikatos priežiūros įstaigos suteikė viršsutartinių paslaugų už maždaug 40 mln. eurų, tačiau lėšų joms apmokėti – nėra.
„(...) Atsakomybę, riziką už viršsutartines paslaugas suteikia gydymo įstaigos, nes yra tam tikros sutartys, gydymo įstaigoms de facto yra pasakyta, kad jeigu jūs viršysit, jeigu finansų bus mes sumokėsim, jei ne – mes nesumokėsim“, – posėdžio metu kalbėjo patarėjas.
Patarėjo pateikta informacija itin supykdė komiteto narį R. Žemaitaitį. Jis Sveikatos apsaugos ir finansų ministerijų darbuotojus pavadino „aferistais“, ragino juos išeiti iš darbo.
„Šitie aferistai, kaip aš juos vadinu, iš Finansų ministerijos – aš leisiu sau juos taip pavadinti, ir Sveikatos ministerija, dabar nepykit. Nors esam koalicijos partneriai ir gal dabar ta koalicija ir subraškės po šito mano pasisakymo (...). Lapkričio mėnesį aš jums pasakiau: „Kas jums leido formuoti tokį PSD rezervą?“ Jūs puikiai prisimenat, kolegos, mūsų koalicijos partneriai socialdemokratai – aš aiškiai buvau pasakęs: ne daugiau sveikatos draudimo rezervo galite formuoti 10–12 proc. komitetas tą puikiai prisimena, biuras irgi“, – kalbėjo jis.
„(…) Užpildykite prašymus ir keliaukite iš savo darbų“, – komitete sakė R. Žemaitaitis.
Parlamentaras teigė, kad institucijų sprendimai dėl sveikatos finansavimo siunčia gyventojams žinią apie nepakankamą valstybės pasirengimą užtikrinti sveikatos paslaugų apmokėjimą.
„Šiandien Sveikatos komitetas žmonėms siunčiate (žinią – ELTA): mirkite, nes mes neturime iš ko jums apmokėti (paslaugų – ELTA), kaip nors patys išsikaskite grabą (…). 40 mln. skola. Ką jūs darysit su rajoninėmis ligoninėmis?, – klausė politikas, vėliau paraginęs stabdyti komiteto posėdį.
Politikas teiravosi, kodėl svarstant svarbią problemą komitete nedalyvauja nei finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas, nei apsaugos – Marija Jakubauskienė.
R. Žemaitaitis ragino sušaukti neeilinį komiteto posėdį, kuriame Finansų ir Sveikatos ministerijos paruoštų konkrečius būdus sprendžiant susiklosčiusią situaciją.
„Jūs poligonus keliatės, dronus perkate, o čia žmonių gyvybės. Kaip jūs toliau įsivaizduojate gyventi? Nežinau, kaip kiti kolegos – aš siūlyčiau stabdyti šiandien klausimą, rytoj daryti neeilinį (posėdį – ELTA) ir tegu ateina su sprendimais. Tegul čia sėdi finansų ministras. Man neįdomu, kur jis yra. Dar vienas konversas atsirado, po Ameriką bėgiojantis ir ieškantis investicijų“, – sakė jis.
„Degsite jūs pragare už tuos dalykus. Čia yra žmonių sveikatos“, – teigė „aušrietis“.
Be to, politikas tvirtino, jog jam gėda dirbti koalicijoje, esą ši problema buvo ne kartą kelta valdančiojoje daugumoje.
Koalicijos klausimą vadina muilo opera: socialdemokratai toliau tempia laiką
O. Leiputė dėkojo už spektaklį
Parlamentaro išsakytiems teiginiams pritarė konservatorė Jurgita Sejonienė.
„Nedažnai taip nutinka, bet aš iš esmės pritariu viskam, ką dabar pasakė Remigijus. Ir dėl to aš ne kartą prašiau, kad į Sveikatos reikalų komitetą ateitų sveikatos apsaugos ministrė, nes tie klausimai jau buvo žinomi (...) ir šitas klausimas atsirado ne praeitame posėdyje“, – komiteto posėdyje kalbėjo konservatorė.
Vis tik R. Žemaitaičio pasisakymus sukritikavo Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė, Sveikatos reikalų komiteto narė O. Leiputė. Anot politikės, Seimo narys turėtų konstruktyviai ir pagarbiai išsakyti kritiką.
„Remigijau, ačiū už tą spektaklį, kuris viešai buvo surengtas. (...) Diskusijose turi būti ir pagarbus tonas, ir konstruktyvi kalba, ir vis tik to daryti nereikėtų. Nežinau, galit nutraukti šios dienos posėdį, turėsime apie ką pasikalbėti“, – teigė O. Leiputė.
Pasak LSDP pirmininko, vėliau R. Žemaitaitis atsiprašė O. Leiputės, teigė, kad pasikarščiavo.
„Vėliau jis atėjo į frakcijos seniūnės kabinetą, atsiprašė, sakė, kad pasikarščiavo, emocionalus ir taip toliau, ir panašiai, bet kiekvienas turime tvarkytis su savo tomis emocijomis“, – Eltai teigė M. Sinkevičius.
LSDP lyderis teigė nepateisinantis tokio koalicijos partnerio elgesio.
„(…) Bet mes politikoje esame, tai ne kažkoks tai emocijų ir šou demonstravimas. (...) Gal spalvingesnė ta politika būna, bet nereikia peržengti tam tikrų ribų, padorumo, žmogiškumo, tokio tarpasmeninio santykio. Reikia gerbti žmogų, net jeigu ir su juo nesutinki“, – kalbėjo Socialdemokratų pirmininkas.
Ieškos sprendimo būdų
Komiteto posėdyje M. Jakubauskienės patarėjas tvirtino, kad sutaupant PSDF lėšas kitose srityse, šiais metais pavyktų apmokėti pusę – 20 mln. eurų viršplaninių paslaugų.
Siekiant spręsti problemą ateityje, anot patarėjo, gali tekti palaipsniui didinti privalomojo sveikatos draudimo (PSD), atsisakyti kai kurių lengvatų, didinti kitus mokesčius, perskirstyti biudžetą.
Be to, esant dabartiniam reguliavimui padengti susikaupusių išlaidų iš PSDF rezervo negalima. Finansų ministerijai yra pavesta iki šių metų rugsėjo pabaigos pateikti rekomendacijas, kaip tobulinti rezervą.
SAM viceministrė Laimutė Vaidelienė pabrėžė, jog vertėtų tobulinti ne tik PSDF rezervą, bet apsvarstyti ir kitus problemos būdus.
(...) Kalbėsime apie PSDF rezervo panaudojimo galimybes, bet tikrai visus raginu pergalvoti kitas galimybes – ir tas lengvatas, ir galbūt PSD įmokos didinimą (...). Sistema iš tikrųjų yra chroniškai nepakankamai finansuojama ir vis tiek, jei ne šiais, tai kitais metais reikės“, – pastebėjo viceministrė.
Komiteto nariai nusprendė pirmadienį sušaukti neeilinį posėdį. Į jį kviečiami dalyvauti ministrai K. Vaitiekūnas ir M. Jakubauskienė ir VLK direktorius Gytis Bendorius.
Šiųmetis PSDF fondo biudžetas sudaro daugiau kaip 4,309 mlrd. eurų pajamų ir tiek pat išlaidų. Pagrindinę biudžeto išlaidų dalį sudaro lėšos sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti – daugiau kaip 3 mlrd. eurų.
Pernai PSDF lėšomis liko neapmokėta viršsutartinių sveikatos priežiūros paslaugų už 26,8 mln. eurų.
