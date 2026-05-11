I. Ruginienė sureagavo į naujausius R. Žemaitaičio pasisakymus: pašūkavimai nesprendžia problemų

„Tam tikri politikai turi nuraminti emocijas, leisti dirbti specialistams. Nes daryti šou iš svarbių strateginių klausimų man yra nepriimtina. Tai, kad vienas žmogus tiesiog pašūkavo komitete, tas problemos neišspręs. Problemą sprendžia komandos, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), Vyriausybė, Ligonių kasos, Finansų ministerija (…). Kad tu pašūkausi ar nepašūkausi, pinigų nuo to neatsiras“, – pirmadienį žurnalistams sakė ministrė pirmininkė.
„Emocijos nesprendžia problemų ir pašūkavimai nesprendžia problemų. Problemą sprendžia intensyvus, nuolatinis darbas. Tą Vyriausybė ir demonstruoja, o populistiniai rėkavimai ir sprendimai be nuorodos į aiškius finansavimo šaltinius yra nieko verti“, – akcentavo ji.
Ta pati situacija kasmet
Diskusijos komitete kilo paaiškėjus, jog sveikatos priežiūros įstaigos per pirmąjį šių metų ketvirtį jau suteikė viršsutartinių paslaugų už maždaug 40 mln. eurų, o lėšų joms apmokėti – nėra.
Premjerė tikina, jog panaši situacija, kai skiriami resursai yra išnaudojami per greitai, susiklosto kone kasmet. Vis dėlto, Vyriausybės vadovė pažymi, jog šis klausimas yra prioritetinis – jam esą skiriamas didelis dėmesys.
„Visi suprantame, kad sveikatos priežiūros sektorius turi didelių įtampų. Tos įtampos kilo ne šiandien, ne vakar, o prieš tikrai ganėtinai ilgą laiką. Mes kalbėjome ne vieną kartą jau prieš kelerius metus, kad valstybinis sektorius gauna per mažai finansavimo. Matome, kad to dėmesio išlaikyti geriausius specialistus, ypač – regione, reikia daugiau. Tam reikalingi ir galbūt nepopuliarūs, sunkūs sprendimai. Vyriausybė nuolatos dirba su šiuo klausimu“, – pirmadienį žurnalistams sakė ministrė pirmininkė.
„Kiekvienais metais turime tą pačią situaciją, kai sveikatos priežiūros sektorius jau rudenį išnaudoja visus resursus ir mes turime ieškoti papildomai pinigų. Šie metai – ne išimtis. Tuo labiau, kad, nepmirškime, gyvename sudėtingų geopolitinių iššūkių laikotarpiu. Reiškia, to dėmesio reikia dar daugiau. Tai yra prioritetinis sektorius ir tam Vyriausybė skirs nemažai savo energijos ir laiko“, – akcentavo ji.
Kaip skelbta, šis klausimas buvo aptartas ir praėjusią savaitę vykusiame Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje. Jo metu „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis Sveikatos apsaugos ir Finansų ministerijų darbuotojus pavadino „aferistais“, ragino juos išeiti iš darbo.
Be to, politikas tvirtino, jog jam gėda dirbti koalicijoje, esą ši problema buvo ne kartą kelta valdančiojoje daugumoje.
Tokią koalicijos partnerio retoriką sukritikavo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, jei parlamentaras negeba valdytis bei korektiškai išsakyti kritiką, galbūt jam vertėtų pagalvoti dėl tolesnio buvimo komitete.
Kaip skelbta, šiųmetis privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetas sudaro daugiau kaip 4,309 mlrd. eurų pajamų ir tiek pat išlaidų. Pagrindinę biudžeto išlaidų dalį sudaro lėšos sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti – daugiau kaip 3 mlrd. eurų.
Pernai PSDF lėšomis liko neapmokėta viršsutartinių sveikatos priežiūros paslaugų už 26,8 mln. eurų.
