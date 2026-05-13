Buvusi Zarasų vicemerė įsivėlė į interesų konfliktą savivaldybėje

2026 m. gegužės 13 d. 16:48
Zarasų rajono vicemerė Aurelija Trimonytė įsivėlė į viešųjų ir privačių interesų konfliktą, savivaldybėje atstovaudama savo įsteigtai viešajai įstaigai, trečiadienį pranešė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).
Kaip pranešė VTEK, A. Trimonytė yra viešosios įstaigos „Sprendimų centras“ steigėja ir dalininkė.
Eidama vicemerės pareigas ji šios įstaigos vardu 2025 metais du kartus pateikė Zarasų rajono savivaldybei paraiškas dėl finansavimo skyrimo, o vėliau pateikė finansavimą gavusio projekto „Tobulėjame kartu“ ataskaitas.
Tyrimą atlikusi VTEK nustatė, kad tokiais veiksmais vicemerė pažeidė įstatymo nuostatą, draudžiančią atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesus institucijoje ar įstaigoje, kurioje asmuo dirba.
Tyrimas buvo pradėtas gavus pranešimą.
