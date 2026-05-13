Liepą Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ šauks visuotinį suvažiavimą: rinks naują vadovybę

2026 m. gegužės 13 d. 09:37
Liepą Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ šauks visuotinį suvažiavimą, kuriame bus išrinkta nauja politinės jėgos vadovybė, pristatyta rezoliucija, tolesnė partijos politinė kryptis.
„Suvažiavimas žymi naują partijos etapą – jo metu bus išrinkta nauja vadovybė: pirmininkas, pavaduotojai, valdyba, pristatyta rezoliucija dėl atnaujinto demokratų identiteto, politinės krypties bei prioritetų artėjančiam politiniam ciklui. Taip pat bus aptariami partijos organizacinio stiprinimo, bendruomenių telkimo ir pasirengimo 2027 metų savivaldos bei kitiems artėjantiems rinkimams klausimai“ – rašoma trečiadienį išplatintame partijos pranešime.
Balandį laikinuoju partijos pirmininku išrinktas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Jis į šį postą deleguotas po to, kai buvęs partijos pirmininkas Saulius Skvernelis sustabdė narystę partijoje. Šiuo metu politikas figūruoja Valstybinės augalininkystės tarnybos (VAT) korupcijos byloje. Jam pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo.
„Šis suvažiavimas – ne tik naujos vadovybės rinkimai, bet proga nubrėžti kryptį 2027 m. savivaldos rinkimams: stiprinti regionus, skatinti iniciatyvas, įtraukti bendruomenių lyderius ir profesionalus. Lietuvai reikia telkiančios politikos – būtent tai įtvirtinsime suvažiavime“ – pranešime teigia laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas V. Sinkevičius.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ įkurta 2022 metų sausį. Nuo tada šiai politinei jėgai vadovavo S. Skvernelis.
Po 2024 m. vykusių Seimo rinkimų partija iškovojo 14 mandatų parlamente.
Šiuo metu Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ vienija beveik 4 tūkst. narių visoje Lietuvoje.
