G. Nausėda sako kol kas nematantis galimybių Europos lyderių kontaktui su V. Putinu

„Dabar tokiam kontaktui arba pokalbiams su Vladimiru Putinu nematau galimybės, nes manau, kad tokie pokalbiai pirmiausia galėtų prasidėti tik tada, kai Rusija aiškiai pademonstruotų, kad nori pabaigti karą. O tam yra labai paprasta priemonė – nutraukti karo veiksmus, siekti paliaubų. Tik tokiu atveju galima apie kažką kalbėtis su Kremliaus režimu“, – ketvirtadienį vykusios spaudos konferencijos metu kalbėjo šalies vadovas.
„Mėginimas kalbėti a priori, Rusijai neišpildžius bent minimalių sąlygų, baigdavosi nesėkme (…). Paprastai Rusija išnaudodavo tuos susitikimus arba kontaktus manipuliacijoms, mėginimui parodyti, kad Rusija yra stiprioji pusė, o Europa kažko jos prašo. Dėl tokios priežasties aš manau, kad bent jau kol kas reikėtų susilaikyti nuo tokių kontaktų“, – sakė G. Nausėdą.
Lietuvos prezidentas akcentuoja, jog šiuo metu Ukraina, agresorei daromų žmogiškųjų nuostolių prasme, kare perima iniciatyvą, o tai esą gerokai sumažina Rusijos agresijos ateityje galimybes.
„Laikas spaudžia ir pačią Rusiją (…). Ukraina perima iniciatyvą šiame kare. Galbūt ne tiek teritorinių iškovojimų prasme, kiek didžiulių nuostolių, kuriuos ji padaro Rusijai fronte, prasme. Tie nuostoliai skaičiuojami 30–35 tūkst. žuvusių, sužeistų kiekvieną mėnesį, Kokia didelė ta Rusija bebūtų, tokie nuostoliai yra labai apčiuopiami ir jie tikrai gerokai mažina galimybes Rusijai būti agresyviai ateityje“, – po susitikimo su Suomijos prezidentu sakė Lietuvos lyderis.
„Pati Rusijos visuomenė ima geriau suprasti, ką reiškia karas. Ji nustoja galvoti, kad karas yra kažkoks Holivudo filmas, į kurį gali pasižiūrėti televizoriaus ekrane (…). Karas šiandien jau yra Rusijos kieme. Ir tai yra pačios Ukrainos nuopelnas, kad ji sugebėjo parodyti gyventojams, kad karas atėjo į jūsų kiemą ir taip gerai, kaip buvo praeityje, nebebus. Tai smarkiai veikia Rusijos visuomenės nuotaikas ir dėl to aš gerokai pagalvočiau Kremliaus režimo vietoje, ar nereikėtų paskubėti pabaigti šitą karą, nes jiems patiems rytoj gali būti per vėlu“, – akcentavo jis.
A. Stubbas: diskusijos turėtų prasidėti Ukrainai esant stipriojoje pozicijoje
Kaip skelbta, prieš kelias dienas Suomijos prezidentas interviu Italijos laikraščiui „Corriere della Sera“ sakė, jog Europos Vyriausybėms atėjo laikas tiesiogiai užmegzti ryšį su Maskva. A. Stubbas sakė, kad, jo nuomone, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) politika Rusijos ir Ukrainos atžvilgiu nebeatitinka Europos interesų, o tai esą reiškia, kad Europa turi pradėti tiesioginį dialogą.
Po ketvirtadienį vykusio susitikimo su prezidentu G. Nausėda jis pažymėjo, jog toks kontaktas, jei būtų nuspręsta jį megzti, turėtų prasidėti tuomet, kai Ukraina būtų stipriojoje pozicijoje, o taip, pasak Suomijos vadovo, šiuo metu ir yra.
„Nuo pat pradžių sakėme – jei derybos tarp Rusijos ir Europos prasidėtų, jos turi būti pagrįstos dviem dalykais. Pirma – Europos interesais. Turime paklausti savęs (…), ar Europa suinteresuota nepalaikyti ryšio, ypač – jei ukrainiečiai būtų nusiteikę tam, kad Eruopa ir Rusija palaikytų kontaktą“, – spaudos konferencijos metu kalbėjo A. Stubbas.
„Dar vienas dalykas, į kurį turime atsižvelgti – kas, kaip, kur ir kada turėtų užmegzti tą ryšį. Mes, kaip Europos šalių lyderiai, turėsime tai nuspręsti tarpusavyje, kartu koordinuodami savo poziciją (…). Šios diskusijos, jei jos įvyktų, turi prasidėti tą akimirką, kai Ukraina būtų stipriojoje pozicijoje. Aš manau, kad Ukraina (…) dabar yra stiprioje pozicijoje“, – akcentavo jis.
Suomijos prezidentas pažymi, jog tai neturėtų būti suvokiama kaip karo ar režimo legitimizavimas, tačiau, jo teigimu, kartais nepatogūs pokalbiai yra būtini.
„Tai nėra klausimas, ar mes legitimizuojame karą arba režimą, bet kartais tiesiog reikia leistis į nepatogius pokalbius, kad užbaigtume karą“, – sakė A. Stubbas.
ELTA primena, kad Suomijos prezidentas su sutuoktine G. Nausėdos kvietimu ketvirtadienį atvyko į Lietuvą valstybinio vizito. Vilniuje Suomijos pirmoji pora viešės iki penktadienio.
