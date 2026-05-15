I. Šimonytė apie M. Maldeikio kritiką konservatorių vadovybei: TS-LKD niekada nebuvo partija apie vadą

2026 m. gegužės 15 d. 09:21
Konservatoriui Matui Maldeikiui viešai suabejojus partijos politine kryptimi bei vadovybe, bendrapartietė Ingrida Šimonytė sako, kad Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) niekada nebuvo vieno vado partija. Todėl, pasak jos, partijos nariai turi teisę laisvai pristatyti savo vizijas.
„TS-LKD, tikriausiai, tuo ir skiriasi nuo daugelio kitų partijų, (...) kad čia niekada nebuvo partija apie vadą – kad yra vadas, kuris turi vieną nuomonę, o visi kiti partijos nariai išvis jokios kitos nuomonės neturi“, – penktadienį „Žinių radijui“ kalbėjo I. Šimonytė.
„TS-LKD yra daug originaliai mąstančių, savo nuomonę turinčių ir ją išsakančių žmonių. Jos nereikia suprasti kaip kritikos konkrečiam asmeniui ar partijos vadovybei – tai yra tiesiog savo tam tikros vizijos pristatymas“, – akcentavo ji.
Kaip skelbta, TS-LKD Priežiūros komitetas aiškinosi balandį M. Maldeikio išsakytus teiginius interviu „Delfi“ portalui, kai parlamentaras sukritikavo partijos lyderį L. Kasčiūną, ir abejojo, ar jis aiškiai apibrėžia konservatorių partijos tikslus bei viziją.

Trečiadienį TS-LKD priežiūros komitetas situaciją įvertino ir pateikė savo išvadą, kurioje pažymima, jog partija yra atvira nuomonių įvairovei, tačiau jos nariams rekomenduojama strateginius ir vertybinius klausimus spręsti partijos viduje.
Į šias išvadas sureagavęs pats M. Maldeikis džiaugėsi, esą jo pozicija buvo išgirsta komiteto narių.
Tuo metu konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas priekaištų TS-LKD Priežiūros komiteto išvadai taip pat teigė neturįs. Sprendimą jis vadina logišku, tačiau pabrėžė ir toliau vesiantis partiją sava kryptimi.
Į partijos Priežiūros komitetą kreipėsi politinės jėgos Kauno skyrius, tai portalui sakė skyriaus pirmininkas Jonas Gudauskas.
ELTA primena, kad TS-LKD pirmininku L. Kasčiūnas išrinktas ernai vasarį, jis partijai vadovaus iki 2029 m.
