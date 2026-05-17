Lietuvos centre 33-ią kartą paminėta Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena

Visą dieną su visuomene bendravo Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų kariai, buvo demonstruojama karinė technika ir ginkluotė, statutinės ir nevyriausybinės organizacijos pristatė savo veiklą, vyko įvairūs užsiėmimai renginio svečiams.
„Renginio šūkis „Mes – tai Jūs“ labai tiksliai pasako renginio esmę. Lietuvos kariuomenė niekada nebuvo atskirta nuo visuomenės. Pokariu, kai kariuomenė buvo sunaikinta, kovą perėmė paprasti Lietuvos žmonės. O šiandien mūsų kariuomenė vėl kyla iš visuomenės – iš šeimų, bendruomenių, savanorių, šaulių ir visų žmonių, kurie supranta, kad valstybės gynyba yra bendras reikalas“, – kreipdamasis į susirinkusius šventės svečius sakė Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras.
Centriniame Kėdainių parke ir J. Basanavičiaus gatvėje vyksiančioje Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų technikos bei ginkluotės ekspozicijoje miesto gyventojai ir svečiai galėjo apžiūrėti neseniai Karines oro pajėgas papildžiusį sraigtasparnį UH-60M „Black Hawk“, sraigtasparnį „Dauphin“, oro gynybos sistemą NASAMS, pėstininkų kovos mašiną „Vilkas“, savaeigę haubicą „PzH 2000“, šarvuotuosius kovinės paramos visureigius JLTV ir kitą, Lietuvos ir sąjungininkų karių naudojamą techniką. Šventės metu taip pat buvo pristatyti Lietuvos kariuomenėje naudojami dronai, lankytojai galėjo išbandyti įvairaus tipo simuliatorius.
Kaip ir kasmet skrydžiais virš miesto svečius pasveikino Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orlaiviai bei NATO oro policijos misiją vykdančių sąjungininkų naikintuvai. Kėdainių užtvankos saloje Lietuvos ir Portugalijos fuzilieriai vykdė karinės operacijos inscenizaciją. Vykdytas reidas į objektą, sulaikytas priešiškų pajėgų karys, atliktas atsitraukimas motorinėmis valtimis. Lietuvos karinių oro pajėgų sraigtasparnis „Dauphin“ atliko sužeisto kario ištraukimo ir gelbėjimo operaciją.
Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena tradiciškai minima kasmet, trečiąjį gegužės mėnesio savaitgalį. Ši diena taip pat minėta Simono Daukanto aikštėje Vilniuje, pakeičiant valstybės, istorinės, ES ir NATO vėliavas bei padedant gėlių prie partizanų vado generolo Jono Žemaičio – Vytauto paminklo.
Diena, skirta suburti kariuomenę ir visuomenę, pradėta minėti dar tarpukariu. Tradiciškai ji buvo švenčiama trečiąjį gegužės sekmadienį. Pirmoji šventė surengta 1935 m. gegužės 26 d. Kaune, siekiant supažindinti civilius su kariuomenės veikla. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę ir tęsiant šią tradiciją, Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena ir šiandien minima trečiąjį gegužės savaitgalį – jos metu pagerbiami Lietuvos partizanai, kovoję už šalies nepriklausomybę, visuomenė supažindinama su Lietuvos kariuomenės veikla, naudojama technika ir ginkluote.