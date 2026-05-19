D. Matulionis: Prezidentūra informaciją apie droną iš NKVC gavo šiek tiek pavėluotai

„Mes (Prezidentūra – ELTA) informaciją ir NKVC irgi gavome šiek tiek pavėluotai“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė vyriausiasis prezidento patarėjas.
„Kol kas aš tikrai nenorėčiau nieko kritikuoti. Manau, kad mums reikėtų visiems susitelkti ir ieškoti sprendimų, o ne bandyti vienas kitą kaltinti, nes tuo galiausiai jokio rezultato nepasieksime“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, NKVC sekmadienio vakarą pranešė apie Utenos rajone, Samanės kaime, lauke rastą nukritusį ir sudužusį galimai karinį droną. Pranešimas apie nukritusį droną gautas sekmadienį 19.14 val.
NKVC pažymėjo, kad Lietuvos kariuomenės pateikta informacija, radarai sekmadienį drono nefiksavo.
NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas pirmadienį LRT radijui teigė, kad Lietuvos teritorijoje greičiausiai nukrito ukrainiečių dronas. Taip pat, pasak jo, kol kas duomenų, kad dronas galėjo gabenti sprogmenis, nėra.
Šiuo klausimu pirmadienį prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva suorganizuotas susitikimas su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Susitikimo metu šalies vadovas akcentavo, kad artimiausiu metu antidroninė gynyba turėtų būti vienas svarbiausių valstybės prioritetų.
Savo ruožtu, reaguodama į incidentą, premjerė Inga Ruginienė trečiadienį žada šaukti Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdį. Taip pat ji akcentavo, kad dažnėjant oro erdvės pažeidimams, yra nuosekliai stiprinami tiek oro erdvės stebėjimo, tiek ir gyventojų informavimo pajėgumai.
ELTA primena, kad Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus, Baltijos šalyse bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai.
Tuo metu Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms.
