LAT: I. Janutienė, A. Jančys, S. Pauliuvienė pagrįstai išteisinti dėl Lietuvos banko darbuotojo šmeižimo

Byloje buvo vertinami išteisintųjų A. Jančio, R. Janutienės ir S. Pauliuvienės veiksmai dėl 2016 m. dienraštyje „Lietuvos rytas“ publikuotų A. Jančio rengtų straipsnių „Lietuvos bankas – per sprangus kąsnis ir STT“ bei „50 tūkstančių eurų kyšį dalijosi pasimėgaudami“ ir per televizijos kanalą „Lietuvos ryto TV“ transliuotų R. Janutienės ir S. Pauliuvienės rengtų laidų „Patriotai“.
Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai nustatė, kad minėtose publikacijose ir televizijos laidose apie nukentėjusįjį V. Valvonį buvo viešai paskleista konstatuojamojo pobūdžio tikrovės neatitinkanti informacija, kuri pažeidžia jo garbę ir orumą, nes jis faktiškai buvo įvardytas kaip padaręs tyčinį sunkų korupcinį prekybos poveikiu nusikaltimą, tačiau konstatavo, kad žurnalistai, paskleisdami apie nukentėjusįjį tikrovės neatitinkančią informaciją, neveikė tiesiogine tyčia, t. y. nesuvokė, kad skleidžia tikrovės neatitinkančią informaciją, nesiekė apšmeižti nukentėjusiojo.
LAT teisėjų kolegija atmetė prokuroro, nukentėjusiojo V. Valvonio ir jo įgaliotos atstovės kasacinių skundų argumentus dėl netinkamo įrodymų vertinimo. Anot teisėjų, žemesnės instancijos teismų išvados dėl sąžiningo klydimo situacijos ir to, kad išteisintieji neturėjo tiesioginės tyčios apšmeižti nukentėjusįjį V. Valvonį, yra pagrįstos.
Teismai atsižvelgė į tai, kad rengdamas straipsnius žurnalistas A. Jančys informaciją rinko iš kelių šaltinių, pagal galimybes ją tikrino.
„Atsižvelgta ir į tai, kad informacija, kuria disponavo A. Jančys, nebuvo vienareikšmiška: viena vertus, jis rėmėsi kredito unijos Centro taupomosios kasos atstovų papasakotomis aplinkybėmis apie tai, kokiu būdu vėliau už prekybą poveikiu nuteistas V. Aleksiukas reikalavo kyšio, prisidengdamas pažintimis Lietuvos banke, iš nepažįstamo vyriškio gauta tariamai užfiksuotų pokalbių stenograma, nors pats V. Valvonis neigė sąsajas su V. Aleksiuko nusikalstamais veiksmais, o ikiteisminį tyrimą atlikusi Specialiųjų tyrimų tarnyba ir prokuratūra daugiau informacijos neteikė“, – nurodoma LAT pranešime.
LAT teisėjų kolegija konstatavo, kad išteisintojo A. Jančio parengtų straipsnių turinys iš esmės atitinka informacijos, kuria disponavo žurnalsitas, kiekį ir patikimumo laipsnį.
Teismas pastebi, kad žurnalisčių R. Janutienės ir S. Pauliuvienės parengtų reportažų informacijos šaltinis buvo A. Jančio straipsniai. Nustatyta, kad, nors R. Janutienė ir S. Pauliuvienė savo laidose teiginius apie V. Valvonį formulavo griežčiau ir kategoriškiau nei A. Jančys, tačiau tiek pagal nacionalinių teismų, tiek pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką saviraiškos laisvė apima ne tik informaciją ar idėjas, kurios priimamos palankiai, bet ir tas, kurios žeidžia, šokiruoja ar trikdo.
„Nagrinėjamoje situacijoje reikšminga ir tai, kad išteisintieji veikė siekdami apginti viešąjį interesą – išsiaiškinti, ar vienos iš pagrindinių valstybės institucijų – Lietuvos banko – vieno iš struktūrinių padalinių vadovas nėra susijęs su korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat ar tinkamai buvo atliekamas prekybos poveikiu tyrimas“, – nurodo LAT.
Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad baudžiamoji atsakomybė demokratinėje visuomenėje turi būti suvokiama kaip kraštutinė priemonė, naudojama teisinių gėrių apsaugai tais atvejais, kai tų pačių tikslų negalima pasiekti švelnesnėmis priemonėmis.
„Išteisintųjų nustatyti veiksmai, jų profesinės žurnalistų pareigos vykdymas, turimos informacijos tikrinimas pagal objektyvias galimybes iš kelių šaltinių, jų įsitikinimas turimos informacijos teisingumu, nukentėjusiojo pažeistų teisių apgynimas civilinėmis teisinėmis priemonėmis kartu su tiesioginės tyčios nebuvimu panaikina galimybę išteisintiesiems taikyti griežčiausią baudžiamosios atsakomybės rūšį“, – akcentuoja kasacinis teismas.
LAT priėjo išvados, kad žemesnės instancijos teismai, išteisindami žurnalistus dėl šmeižimo, tinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą. Teismas nukentėjusiojo V. Valvonio ir jo įgaliotos atstovės kasacinius skundus atmetė.
Šis LAT sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT)Rūta JanutienėLietuvos bankas
