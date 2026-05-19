Lietuva ir Armėnija pasirašė strateginės partnerystės deklaraciją

2026 m. gegužės 19 d. 14:19
Jerevane viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys antradienį su Armėnijos diplomatijos vadovu Araratu Mirzojanu pasirašė dvišalę deklaraciją dėl strateginės partnerystės tarp Lietuvos ir Armėnijos, pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM).
Anot ministerijos, deklaracija numato glaudesnį valstybių bendradarbiavimą politiniais, kovos su hibridinėmis grėsmėmis ir demokratinio atsparumo stiprinimo klausimais, taip pat ekonomikos, aukštųjų technologijų, energetikos, kultūros bei kitose srityse.
Dvišale deklaracija dėl strateginės partnerystės Armėnija pabrėžė ir toliau įgyvendinsianti su integracija į Europos Sąjungą (ES) susijusias reformas, o Lietuva patvirtino savo ryžtą jai visapusiškai padėti, pasidalindama savo sukaupta patirtimi.
„Ne vienerius metus dalinamės su Armėnija savo eurointegracijos reformų patirtimi ir gerosiomis praktikomis, tą darysime ir toliau. Prieš kelias dienas Lietuvos ekspertai pradėjo įgyvendinti dar vieną didelės apimties projektą, kuris padės Armėnijai tinkamai pasirengti kuo greitesniam bevizio režimo su ES atvėrimui“, – pranešime cituojamas K. Budrys.
Antradienį vykusiame susitikime Lietuvos ir Armėnijos ministrai taip pat aptarė regiono saugumo aktualijas, Armėnijos santykių su Azerbaidžanu ir Turkija normalizavimą.
Be to, K. Budrys pasveikino Armėnijos ir Azerbaidžano taikos susitarimo parafavimą ir išreiškė viltį, kad susitikimą pavyks artimiausiu metu pasirašyti.
 
