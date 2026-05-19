R. Kaunas sako, kad apie draudimą naudotis Lietuvos oro erdve informavo Ukrainą

„Lietuvos oro erdvė ir žemė negali būti naudojama jokiems kariniams veiksmams. Tai yra labai aiškiai ištransliuota tiek (Ukrainos – ELTA) ministrui, tiek kitu politiniu lygiu“, – antradienį žurnalistams teigė R. Kaunas
Ministro teigimu, Kremliaus skelbiama dezinformacija apie neva Ukrainai suteiktą leidimą naudotis Baltijos šalių oro erdve dronų operacijoms prieš Rusiją organizavimui, yra vienas iš bauginimo būdų.
„Rusija pradeda bauginimo, grasinimo kampanijas visoms savo kaimynėms, nepaisant to, kad jos nėra niekaip susijusios su Ukrainos gebėjimu gintis“, – nurodė R. Kaunas.
„Visa retorika, kuri yra girdima iš Rusijos, yra melas, dezinformacija, na, ir Rusijos turbūt siekis bauginti“, – akcentavo jis.