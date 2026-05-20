Vyriausybė – už siūlymą įsteigti Lietuvos intelektinės nuosavybės atašė pareigybę Ženevoje

2026 m. gegužės 20 d. 13:53
Gabrielė Žimantaitė
Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos siūlymui Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Ženevoje įsteigti intelektinės nuosavybės atašė pareigybę. Tiesa, sprendimą dėl to dar turės priimti Seimas.
Ministerijos teigimu, intelektinės nuosavybės atašė pareigybė veiktų kaip viena iš galimų priemonių, padedančių užtikrinti tinkamą Lietuvos pasirengimą ir pirmininkavimą Europos Sąjungos (ES) Tarybai.
„Lietuvai rengiantis pirmininkauti ES Tarybai 2027 m. I pusmetį, ženkliai didės darbo apimtys koordinuojant ES veiklą Pasaulinėje intelektinės nuosavybės organizacijoje (PINO) Ženevoje. Intelektinės nuosavybės atašė pareigybė užtikrintų nuolatinį ir efektyvų ES pozicijų koordinavimą bei atstovavimą intelektinės nuosavybės klausimais PINO formatuose Ženevoje“, – teigiama projekto dalykinio vertinimo pažymoje.
Naująją atašė pareigybę siūloma steigti vieneriems metams – nuo 2026 m. liepos 31 d. iki 2027 m. liepos 31 d.
Anot ministerijos, atašė pareigybės Ženevoje steigimui numatoma skirti apie 231,5 tūkst. eurų iš Teisingumo ministerijos biudžete suplanuotų valstybės biudžeto asignavimų.
ELTA primena, kad Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) yra viena Jungtinių Tautų organizacijos (JTO) įstaigų, kuri rūpinasi viso pasaulio kūrėjų intelektinės nuosavybės apsauga bei kūrybinių projektų skatinimu tarptautiniu mastu.
PINO įsteigta 1967 m., šiuo metu jai priklauso 194 šalys narės iš viso pasaulio.
