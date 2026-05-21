M. Sinkevičius: įvardijome problemas, kurios išryškėjo paskelbus oro pavojų, svarbiausia kad jos būtų ištaisytos

„Šiandien Utenos apskrityje vėl pastebėtas drono požymius turinčio objekto judėjimas. Tai tikrai nedžiugina, tačiau KAM bei kariuomenė dirba savo darbą ir rodo parengtį. Kas toliau? Po vakar jau įvardijome problemas, kurios išryškėjo paskelbus oro pavojų. Dabar svarbiausia akcentuotis ties tuo, kad visos spragos būtų ištaisytos. Tą ir darome. Šiandien kalbėjau su vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi. Mane patikino, kad visos matomos problemos yra vertinamos labai rimtai, o sprendimai ruošiami“, – asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje ketvirtadienio vakarą rašė M. Sinkevičius.
„Valstybė privalo veikti taip, kad žmogus ekstremalios situacijos metu negalvotų, kur skambinti, ką spausti, kur bėgti ir ar durys bus atrakintos. Sistema turi būti aiški, greita ir patikima. Dėkoju institucijoms, kariuomenei, pareigūnams, savivaldybėms ir visiems žmonėms, kurie tiek vakar, tiek šiandien elgėsi atsakingai. Tačiau kartu labai aiškiai sakau: spragos, kurios išryškėjo, negali būti nurašytos kaip techniniai nesklandumai. Jos turi būti ištaisytos“, – pažymėjo jis.
Pasak socialdemokratų vadovo, gyventojų perspėjimui, susiklosčius panašiai situacijai, visais atvejais turėtų būti naudojami ne tik informaciniai pranešimai, bet ir garsinės sirenos. Taip pat esą turėtų būti pasirūpinta greitesniu perspėjimu.
„Vakar dalis žmonių pagrįstai klausė: jeigu paskelbtas oro pavojus, kodėl nebuvo įjungtos perspėjimo sirenos? Tai buvo karinių oro pajėgų sprendimas, tačiau bus atlikti perspėjimo tvarkos pakeitimai, kad oro pavojaus atveju sirenų aktyvavimas būtų aiškiai numatytas ir privalomas. Tokiose situacijose žmonės turi būti perspėjami visais įmanomais kanalais – ne tik telefonu, bet ir sirenomis. Tai yra daugiasluoksnis informavimas“, – teigė M. Sinkevičius.
„Antra – dėl greitesnio perspėjimo. Seime jau svarstomi Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo pakeitimai. Juos priėmus, oro pavojaus atveju perspėjimo sistemą aktyvuotų Lietuvos kariuomenė. Tai leistų sutrumpinti sprendimų grandinę ir perspėti gyventojus greičiau“, – pažymėjo jis.
LSDP vadovas taip pažymėjo priedangų prieinamumo svarbą bei sklandaus informavimo programėlių veikimo užtikrinimą bei savivaldybių pasirengimą reaguoti į galimas grėsmes.
„Trečia – dėl priedangų. Negali būti taip, kad žmogus pavojaus metu ateina prie priedangos ir randa užrakintas duris. Todėl numatoma, kad priedangų valdytojai turės iš anksto paskirti atsakingus asmenis, kurie užtikrintų priedangos atrakinimą ir paruošimą naudoti. Savivaldybės būtų atsakingos už priedangų aktyvavimo organizavimą, o PAGD – už šio proceso koordinavimą. Taip pat turi būti peržiūrėta, kurios priedangos iš tiesų yra prieinamos visiems. Kaip jau pamatėme vakar, turime tokių priedangų mokyklose, darželiuose ar kitose įstaigose, į kurias pašaliniai tiesiog netelpa – jos užsipildo mokiniais, dirbančiu personalu. Todėl, žymėdami priedangas, turime įsivertinti ir jų galimybes priimti pašalinius žmones“, – dėstė LSDP pirmininkas.
„Ketvirta – dėl LT72. Dėl didelio vartotojų srauto svetainė ir programėlė patiria sutrikimų. Ministerija aiškinasi situaciją ir ieško techninių sprendimų, kaip užtikrinti, kad tokios sistemos veiktų patikimai būtent tada, kai jų labiausiai reikia. Penkta – dėl pačių savivaldybių pasirengimo. Savivaldybės turi atnaujinti ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, peržiūrėti priedangų sąrašus, raktų turėtojus, atsakingus asmenis ir aiškiai žinoti, kas, kada ir ką daro oro pavojaus ar kitos ekstremalios situacijos metu. Šiuo klausimu intensyviai dirbame ir Jonavoje“, – aiškino politinės jėgos vadovas.
Kaip skelbė ELTA, ketvirtadienį dėl radaruose stebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo, Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinis krizių ir valdymo centras (NKVC) pranešė, kad buvo fiksuotas dar vienas objektas, galimai dronas. Buvo aktyvuoti NATO naikintuvai.
Gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose skelbta apie „raudoną“ pavojų. Jie buvo raginami nedelsiant skubėti į priedangą, pasirūpinti artimaisiais, laukti tolesnių rekomendacijų. Utenos rajone buvo įjungtos ir sirenos, sutriko traukinių eismas.
Vėliau grėsmės lygis buvo sušvelnintas. Kariuomenė pranešė, kad NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai grįžta į bazę, o į vietą, kurioje objektą nustojo matyti radarai, vyksta Karinių oro pajėgų sraigtasparnis, kuris apžiūrės vietovę.
Įspėjimas dėl oro pavojaus galiojo mažiau nei pusantros valandos.
