Neteisėtų migrantų Baltarusijos pasienyje nefiksuota 13 parų

2026 m. gegužės 21 d. 08:11
Lietuvos pasieniečiai trečiadienį prie sienos su Baltarusija nefiksavo nė vieno neteisėto migranto – neteisėtų migrantų neapgręžta jau 13 parų iš eilės.
Tuo metu su migrantų antplūdžiu susiduriantys Latvijos pareigūnai vėl apgręžė daug atėjūnų – trečiadienį buvo apgręžti net 105 užsieniečiai, antradienį – 64, parą prieš tai – 77 migrantai.
Lenkijos pasienio tarnyba pranešė antradienį neteisėtų migrantų nefiksavusi, informavo Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 724.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
