VSAT: neteisėtų migrantų Baltarusijos pasienyje neapgręžta 14 parų

Tuo metu su migrantų antplūdžiu susiduriantys Latvijos pareigūnai vėl apgręžė daug atėjūnų – ketvirtadienį buvo apgręžti 89 užsieniečiai. Trečiadienį šios valstybės pareigūnai apgręžė net 105 užsieniečius, antradienį – 64, parą prieš tai – 77 migrantus.
Lenkijos pasienio tarnyba pranešė trečiadienį neteisėtų migrantų nefiksavusi, informavo Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 724.
Susiję straipsniai
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiainelegalūs migrantai
Rodyti daugiau žymių