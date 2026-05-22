VSAT: neteisėtų migrantų Baltarusijos pasienyje neapgręžta 14 parų

2026 m. gegužės 22 d. 07:55
Lietuvos pasieniečiai ketvirtadienį prie sienos su Baltarusija vėl nefiksavo nė vieno neteisėto migranto – neteisėtų migrantų neapgręžta jau 14 parų iš eilės.
Tuo metu su migrantų antplūdžiu susiduriantys Latvijos pareigūnai vėl apgręžė daug atėjūnų – ketvirtadienį buvo apgręžti 89 užsieniečiai. Trečiadienį šios valstybės pareigūnai apgręžė net 105 užsieniečius, antradienį – 64, parą prieš tai – 77 migrantus.
Lenkijos pasienio tarnyba pranešė trečiadienį neteisėtų migrantų nefiksavusi, informavo Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 724.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
