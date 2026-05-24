Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl raketos „Orešnik“ panaudojimo prieš Ukrainą

„Lietuva kategoriškai atmeta bet kokius Rusijos pareigūnų teiginius, teisinančius praėjusios nakties ir kitus analogiškus išpuolius prieš Ukrainą. 2014 m. pradėta Rusijos Federacijos agresija prieš suverenią kaimynę Ukrainą, paminant Jungtinių Tautų Chartiją ir kitus tarptautinės teisės aktus, yra vienintelė priežastis, kodėl žūsta Ukrainos, tačiau taip pat ir Rusijos Federacijos piliečiai.
Lietuva dar kartą reikalauja, kad Rusija nedelsdama sustabdytų karo veiksmus, nutrauktų agresiją prieš Ukrainą, išvestų savo okupacines pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos ir atlygintų visą dėl Rusijos agresijos Ukrainos patirtą žalą“, – rašoma sekmadienį paskelbtame ministerijos pranešime.
Ministerija pažymi, kad itin beprasmis ir Kremliaus režimo desperaciją parodantis buvo vidutinio nuotolio balistinės raketos „Orešnik“ panaudojimas Kyjivo regione.
Pasak URM, šie smūgiai, neturintys jokios įtakos padėčiai mūšio lauke ir tolesnei karo eigai, Kyjive ir kitose Ukrainos vietovėse pataikė į daugiabučius gyvenamuosius namus, prekybos objektus, kultūros ir mokymo įstaigas (ypač Kyjivo ekonomikos mokyklą). Jau gauta informacija apie žuvusius civilius ir dešimtis sužeistųjų, jų skaičius greičiausiai bus didesnis, įvertinus išpuolio mastą.
ELTA primena, kad Rusija sekmadienio rytą Kyjive surengė masinę raketų ir bepiločių orlaivių ataką, žuvo keturi žmonės, pranešė valdžios institucijos, kurios šiuos duomenis paskelbė po to, kai prezidentas Vladimiras Putinas pagrasino imtis atsakomųjų veiksmų dėl smūgių Rusijos okupuotoje Rytų Ukrainoje.
Pasak naujienų agentūros AFP žurnalistų, Ukrainos sostinėje anksti ryte buvo girdimi garsūs sprogimai, o oro pajėgos nurodė, kad per ataką paleista 600 bepiločių orlaivių ir 90 raketų.
Kyjivo meras Vitalijus Klyčko informavo, kad sostinėje žuvo du žmonės, o dar 56 buvo sužeisti. Tuo metu aplinkinės Kyjivo srities vadovas sakė, kad ten taip pat žuvo du asmenys, o dar devyni buvo sužaloti.
Oro gynyba perėmė 549 bepiločius orlaivius ir 55 raketas, teigė oro pajėgos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad rusai per ataką paleido hipergarsinę raketą „Orešnik“, galinčią nešti branduolinį užtaisą.
„Trys Rusijos raketos į vandens tiekimo įrenginį, sudeginta turgavietė, apgadinta dešimtys gyvenamųjų pastatų, kelios paprastos mokyklos, o jis (Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas) paleido savo „Orešnik“ į Bila Cerkvą (Vidurio Ukrainoje)“, – tinkle „Telegram“ teigė V. Zelenskis.
Ukrainos oro pajėgų elektroninės karybos daliniai iš viso užfiksavo 690 oro atakos ginklų – 90 raketų ir 600 įvairaus tipo bepiločių orlaivių.
Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad naujausias Rusijos smūgis Kijevui dar kartą rodo, jog teroras prieš civilius išlieka pagrindiniu Kremliaus karo instrumentu.
„Šimtai dronų ir raketų, per naktį paleistų į gyvenamuosius rajonus, mokyklas ir civilinę infrastruktūrą, tik dar labiau atskleidžia Rusijos žiaurumą ir nepagarbą žmonių gyvybei. Rusija bus patraukta atsakomybėn. Ir mes toliau remsime Ukrainą tiek, kiek reikės“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė Lietuvos prezidentas.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys naktį į sekmadienį pavadino vieną baisiausių pastarųjų metų naktų Ukrainoje.