A. Klišonis: savivaldybių merai diskutuoja dėl elektroninių spynų įrengimo priedangose

„Priedanga turi būti naudojama čia ir dabar – tai mes matome, kad daug geresnis variantas būtų turėti tokį arba panašų atrakinimo būdą negu laikyti žmogų visą parą, kuris ją visada laikytų prižiūrėtą“, – Eltai kalbėjo A. Klišonis
„Mes einame su siūlymais, kurių yra ne vienas ir ne du tipai, kaip tos priedangos galėtų būti atrakinamos. Galų gale, tie patys galimi raktai – taip, kaip daro butų nuomos platformos“, – pabrėžė jis.
Savivaldybių asociacijos prezidento teigimu, siūlymas užtikrinti priedangų prieinamumą gyventojams visą parą iš valstybės reikalautų papildomų lėšų nuolatinei priedangų priežiūrai ir, be kita ko, neapsaugotų nuo galimų vagysčių grėsmės.
Po praėjusią savaitę skelbto oro pavojaus – U. von der Leyen lankysis Lietuvoje: štai kam bus skiriamas didžiausias dėmesys
„Turint tokį skaičių priedangų atsiranda papildomi etatai žmonių, kurie ten turi būti visą parą – tai nėra racionalu. Tam iš tikrųjų poreikio nėra“, – nurodė jis.
„Palikti priedangos be priežiūros negalime. Tokių pastebėjimų turime ir iš kolegų Ukrainoje – kad turtas, kuris yra priedangose, gali būti pasisavintas“, – dėstė savivaldybių asociacijos prezidentas.
A. Klišonis svarstė, kad elektroniniai priedangų užraktai visose šalies savivaldybėse galėtų būti įdiegti per kelis mėnesius.
„Jeigu racionaliai į tą dalyką žiūrime ir tam nebus, kaip minėjau, keiksmažodžio pavadinimu „viešasis pirkimas“, aš manau, kad įmanoma yra tai padaryti“, – aiškino jis.
Mokestinė paskata verslams įsirengti priedangas
Savivaldybių asociacijos vadovas teigė, kad vienas iš galimų siūlymų, siekiant plėsti civilinių priedangų tinklą šalies miestuose, yra mokesčių lengvatų taikymas verslams, investuojantiems į priedangų įrengimą savo patalpose.
„Jeigu verslas, kuris turi prekybos centrą (...), kur nėra priedangų, tai jiems įrengti priedangas tikrai kainuoja beprotiškus pinigus. Šioje vietoje bent jau, sakykime, reikėtų sudaryti kažkokias mokestines lengvatas, kad bent jau kažkurį laikotarpį tai būtų neapmokestinama Nekilnojamojo turto (NT) mokesčiu“, – nurodė savivaldybių asociacijos vadovas.
Savo ruožtu Vidaus reikalų ministerija (VRM) primena, kad šiuo metu konsultacijos gyventojams civilinės saugos ir kitais klausimais teikia visą parą veikianti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) konsultavimo linija.
„Paskambinus numeriu 1856, gyventojai galės gauti konsultacijas pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms, civilinės, priešgaisrinės ir radiacinės saugos klausimais. Linija skirta tiek pavieniams gyventojams, tiek mokymo įstaigų ir įmonių vadovams. Šis sprendimas priimtas augant visuomenės poreikiui greitai gauti aiškią ir patikimą informaciją apie pasirengimą ir reagavimą krizinėse situacijose“, – praneša ministerija.
ELTA primena, kad pastarąjį ketvirtadienį oro pavojus paskelbtas Utenos apskrityje. Tądien pranešta apie du į šalies teritoriją įskridusius, kaip įtariama, dronus.
Trečiadienį oro pavojus ir raudonas grėsmės lygis skelbtas Vilniaus apskrityje. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje.
Paskelbus oro pavojų, paaiškėjo, kad dalis priedangų buvo užrakintos, o kai kurios švietimo įstaigos veiksmus koordinavo ne taip, kaip turėtų – kvietė tėvus bei globėjus pasiimti savo atžalų, nenorėjo nutraukti atsiskaitymų, nesilaikė nustatytų principų.
Pasak Lietuvos kariuomenės, statusas „Geltona“ reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turi nusimatyti priedangas, jei statusas pasikeistų į „Raudona“.
„Raudona“ reiškia, kad kyla tiesioginė grėsmė gyvybei ar saugumui, yra ekstremali situacija, būtina nedelsiant laikytis nurodymų (slėptis, evakuotis ir panašiai), sekti LRT informaciją.
Tuo metu „Balta“ – pavojaus nėra, gyventojai gali palikti priedangas ir saugias patalpas, tačiau yra skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.
