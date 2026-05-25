Dėl nepakankamo Lietuvos teismų finansavimo – Europos teisėjų asociacijos rezoliucija

Lietuvai šiame susitikime atstovavo LRTA pirmininkė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja Sigita Jokimaitė, pirmininkės pavaduotojas, Regionų administracinio teismo teisėjas Žanas Kubeckas ir Kauno apygardos teismo pirmininkas Marius Bartninkas.
Iškilmingas renginio atidarymas vyko Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, sveikinimo žodį tarė Europos teisėjų asociacijos pirmininkė Sabine Matejka. Ji pabrėžė pagrindinius Europos teisėjų asociacijos tikslus – Europos teisėjų nepriklausomumo, solidarumo stiprinimą, teisinės valstybės apsaugą, tarptautinio teisėjų bendradarbiavimo skatinimą.
Darbinės susirinkimo sesijos metu buvo priimta visai Lietuvos teismų bendruomenei itin svarbi rezoliucija dėl nepakankamų teisėjų ir teismų darbuotojų atlyginimų. Dokumente pabrėžiama, kad EAJ su susirūpinimu vertina esamą situaciją Lietuvoje dėl teisėjų ir teismų darbuotojų atlyginimų. Nors EAJ ir anksčiau buvo atkreipusi Lietuvos valdžios institucijų dėmesį į šią problemą, teisėjų atlyginimų klausimas iki šiol nėra tinkamai išspręstas.
Rezoliucijoje pažymima, kad teisėjų atlyginimai buvo padidinti nuo 2023 m. liepos 1 d., tačiau jie vis dar nepasiekė iki 2009 m. finansų krizės buvusio lygio. Be to, teisės aktų pakeitimais buvo panaikinti anksčiau teisėjams mokėti atlyginimų priedai.
EAJ taip pat buvo informuota, kad Valstybės tarnybos įstatyme nustatyto bazinio dydžio pokytis lėmė vos 0,7 proc. atlyginimų padidėjimą – tai yra tris kartus mažiau nei metinis infliacijos lygis. Dėl to teisėjų ir teismų darbuotojų atlyginimai Lietuvoje realiai mažėja.
„Rezoliucijoje pabrėžiama, kad bet koks teisėjų atlyginimų nustatymo mechanizmas turi būti grindžiamas objektyviais, duomenimis pagrįstais kriterijais, būti nuspėjamas, stabilus ir skaidrus. Valstybės vykdomoji ir įstatymų leidžiamoji valdžia privalo užtikrinti pakankamą teismų sistemos finansavimą. Priešingu atveju kyla rizika tinkamam teisinės valstybės funkcionavimui ir visuomenės pasitikėjimui teisingumo sistema. Valstybė turi užtikrinti, kad teismų sistema būtų tinkamai aprūpinta reikalingais finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais, leidžiančiais jai veikti efektyviai bei nepriklausomai“, – teigia LRTA pirmininkė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja S. Jokimaitė.
EAJ tikslas – vienyti Europos nacionalines teisėjų asociacijas, saugoti teisėjų nepriklausomumą ir stiprinti teisės viršenybę Europoje. LRTA šios organizacijos narė yra nuo 1997 m.
TeismaifinansavimasLiuksemburgas
Rodyti daugiau žymių