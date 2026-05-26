G. Nausėda prakalbo apie skelbtą oro pavojų Kaliningrade

„Kaliningradas čia yra tik platesniame kontekste minėtinas. Šiuo konkrečiu atveju aš negaliu sakyti, ar tai yra Rusijos propagandinė akcija, ar ne, bet tokius pokalbius arba tokius gandus apie galimus veiksmus Kaliningrado srityje aš girdžiu jau nuo gegužės pradžios“, – antradienį Prezidentūroje žurnalistams komentavo G. Nausėda.
„Nesiimsiu vertinti, ar jie yra pagrįsti ar ne, tačiau galiu pasakyti tik vieną labai aiškiai – Lietuvos, o kaip žinau ir Latvijos bei Estijos teritorijos, negali būti naudojamos sąmoningoms atakoms prieš, šiuo atveju, kaimynines valstybes“, – pridūrė jis.
Šalies vadovas taip pat pabrėžė, kad draudimas naudotis Baltijos šalių teritorijomis yra tvirtas principas, pagrįstas, pirmiausiai, gyventojų saugumu.
„Tai yra mūsų tvirtas principas ir jis yra pagrįstas, pirmiausiai, siekiu apsaugoti mūsų pačių žmones. Nes bet koks dronas, skrendantis virš mūsų Lietuvos teritorijos, turi būti ne tik atpažintas, bet ir pagal galimybes sunaikintas. Štai kodėl mes kalbame apie tai, kur dar yra silpnosios mūsų oro gynybos vietos“, – kalbėjo jis.
Be to, pažymėjo G. Nausėda, Ukrainos ilgojo nuotolio dronai pasiekia jau ir labiausiai nutolusius Rusijos regionus, kas sukelia baimę ir reakcijas pačioje šalies viduje.
„Tai yra būtent mėginimas parodyti, kad karas Ukrainoje nėra vien tik karo veiksmai Ukrainoje. Rusija, pradėjusi šį agresijos karą, gali susilaukti ir tam tikrų atsakomųjų veiksmų ir matyti bei vertinti juos savo pačios teritorijoje“, – teigė Lietuvos prezidentas.
Kaip skelbta, pirmadienį Rusijos Kaliningrado srities gyventojai pirmą kartą sulaukė pranešimų apie galimą grėsmę dėl bepiločių orlaivių, pranešė vietos leidinys „Klops“.
Regiono valdžia pranešė, kad suveikė perspėjimo sistema, įtrauktos visos tarnybos ir kad vyksta patikrinimas.
Prieš tai Kaliningrado Khrabrovo oro uostas įvedė laikinus lėktuvų priėmimo ir išvykimo apribojimus, kad būtų užtikrintas skrydžių saugumas. Apie tai pranešė Rusijos aviacijos agentūra „Rosaviacija“.
Dešimtys lėktuvų suko ratus danguje virš Kaliningrado ir negalėjo nusileisti. Toks režimas oro uoste įvedamas, kai kyla grėsmė skrydžių saugumui – dažniausiai dėl dronų ar neatpažintų objektų.
Tai pirmas toks apribojimų Kaliningrado oro erdvėje atvejis nuo 2022 m. pradžios.