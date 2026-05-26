KAM: abu šiemet Lietuvoje nukritę dronai buvo Ukrainos

„Abu 2026 m. Lietuvoje nukritę koviniai dronai buvo Ukrainos ir jų tikslas – taikiniai Rusijoje“, – Eltai siųstame atsakyme antradienį nurodė KAM.
„Labiausiai tikėtina jų nukrypimo priežastis – Rusijos radioelektroninė kovos priemonių poveikis. Rastų dronų tyrimas tęsiamas vertinant kitas galimas priežastis“, – pridūrė institucija.
Sudužę kariniai dronai šiemet buvo rasti Varėnos bei Utenos rajonuose. Apie pastarąjį bepilotį orlaivį Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) pranešė gegužės 17 d.
Lietuvoje viešinti U. von der Leyen: dronų incidentai yra tyčinė Rusijos strategija
Kaip skelbta, pastaruoju metu, Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms.
Tuo pačiu metu Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus, Baltijos šalyse bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai, dalyje jų – skelbiamas oro pavojus.
Atsižvelgdamas į vis dažniau fiksuojamus bepiločių orlaivių antskrydžius Baltijos regione, prezidentas Gitanas Nausėda gegužės viduryje pareiškė, kad trečiųjų šalių kariniai manevrai prieš kaimynines valstybes, pasinaudojant Lietuvos teritorija, negali būti toleruojami.
ELTA primena, kad pastarąjį trečiadienį oro pavojus ir raudonas grėsmės lygis paskelbtas Vilniaus apskrityje. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje.
Tuo metu sekančią dieną oro pavojus paskelbtas Utenos apskrityje. Tądien pranešta apie du, kaip įtariama, į šalies teritoriją įskridusius dronus.
