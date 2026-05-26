Mirė ilgametis Lietuvos dailės muziejaus vadovas R. Budrys

Žinia apie muziejininko netektį socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino žurnalistas Vilius Kavaliauskas.
„Šiandien mirė ilgametis Lietuvos dailės muziejaus vadovas Romualdas Budrys (1933–2026). Žmogus, kelioms mūsų krašto kartoms nešęs šviesą ir grožį: 20 metų didžiausio muziejaus direktoriaus pavaduotojo poste, 40 – direktoriaus. Jis buvo labai reikalingas, nes tauta augo, stiprėjo per kultūrą ir jau siekė laisvės“, – vėlyvą pirmadienio vakarą rašė V. Kavaliauskas.
R. Budrys gimė 1933 metų liepos 26 dieną Vertimuose, tuomečiame Baisogalos valsčiuje.
1959 m. jis baigė keramikos studijas Lietuvos dailės institute. Nuo 1958 m. dirbo Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje.
Jis taip pat buvo vienas iš Gintaro muziejaus Palangoje įkūrėjų, šio muziejaus Klaipėdos paveikslų galerijos, Juodkrantės miniatiūrų, Verkių rūmų, Taikomosios dailės muziejų, Radvilų rūmų, Vilniaus paveikslų galerijos ekspozicijų bendraautoris.
