R. Bridikis apie Prezidentūros pasisakymus dėl rimtų provokacijų: vadovų žodžiai remiami mūsų pateikta informacija

„Mūsų vadovai kalba tai, ką jie mato reikalinga kalbėti ir aiškinti. Jų žodžiai remiami mūsų pateikta informacija“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė R. Bridikis.
„Tegul būna taip, kaip kiekvienas įsivaizduoja. Veiksmai galimi įvairiomis kryptimis ar provokacijos. (...) Esame tam tikrame įtampos rūke, kur įvairios situacijos yra galimos, o ką mes esame pateikę sprendimų priėmėjams – tam tikra informacijos išraiška ir buvo pateikta viešojoje komunikacijoje. Ką galėjome, per sprendimų priėmėjus viešai pasakėme“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, Kremliui reiškiant kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia naudotis savo oro erdve organizuojant Ukrainos dronų atakas į Rusijos gilumą, prezidento vyriausiais patarėjas Deividas Matulionis praėjusią savaitę sakė, kad toks naratyvas yra absurdiškas. Vis tik jis įspėjo, kad tokioje aplinkoje Lietuvai gali grėsti rimtos provokacijos.
Tiesa, prieš kelias savaites žiniasklaidai perduotame komentare prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad trečiųjų šalių kariniai manevrai prieš kaimynines valstybes, pasinaudojant Lietuvos teritorija, negali būti toleruojami.
„Mano pozicija aiški ir kategoriška. Lietuvos teritorija nebuvo ir nebus naudojama jokioms trečiųjų šalių karinėms operacijoms prieš kaimynines valstybes“, – teigiama Frederiko Jansono Eltai perduotame prezidento komentare.
Tuo metu D. Matulionis užsiminė, jog tai galėjo būti atsakas ne tik į Kremliaus propagandą, bet ir į signalus iš „gilesnių“ Rusijos institucijų. Tiesa, plačiau Prezidentūros atstovas situacijos nedetalizavo.
Savo ruožtu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad toks pasisakymas yra atsakas į Rusijos skleidžiamą dezinformaciją. Pasak jo, šalies vadovas tokiu pareiškimu reagavo į anksčiau Rusijos pareigūnų melagingus kaltinimus Baltijos šalims ir Suomijai neva suteikus savo oro erdvę Ukrainai.
Pastaruoju metu, Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms.
Tuo pačiu metu Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus, Baltijos šalyse bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai.
