Trečiadienį G. Nausėda šaukia VGT posėdį: apžvelgs saugumo situaciją dėl dronų incidentų

2026 m. gegužės 26 d. 17:02
Siekiant apžvelgti prajusią savaitę į Lietuvos oro erdvę įskridusių dronų incidentus, trečiadienį prezidentas Gitanas Nausėda šaukia Valstybės gynimo posėdį (VGT), praneša Prezidentūra.
„Prezidentas šaukia VGT posėdį, kuriame bus apžvelgta dronų įskridimų į Lietuvos ir kaimyninių šalių oro erdvę sukelta saugumo situacija Lietuvoje ir regione, aptartas integruotos oro erdvės gynybos sistemos tolesnis diegimas“, – teigiama Prezidentūros komentare.
Kaip skelbė ELTA, pastaruoju metu Baltijos šalyse fiksuojami oro erdvės pažeidimai.
Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms.
Prezidentas G. Nausėda anksčiau pareiškė, kad trečiųjų šalių kariniai manevrai prieš kaimynines valstybes, pasinaudojant Lietuvos teritorija, negali būti toleruojami. Pasak šalies vadovo, tokie bandymai būtų laikomi grubiais tarptautinės teisės normų ir Lietuvos suvereniteto pažeidimais.
