Po viešos G. Nausėdos kritikos I. Ruginienei „socdemai“ akmenį metė į Generalinę prokuratūrą

„Socdemų“ feisbuko paskyroje ketvirtadienį pasirodė partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus citata bei klausimas, ar I. Ruginienė turėjo tapti „generalinės prokurorės spaudos pranešėja“.
„Dabar bandoma sakyti, kad premjerė ir ministrai neinformavo. O tas, kas pradėjo tyrimą, ar turėjo informuoti visuomenę, ar ne? Kai vyksta rezonansiniai tyrimai, įprastai matome prokurorus ir įvairius pareigūnus, rengiančius spaudos konferencijas.
Tai dabar kieno atsakomybė? Ar premjerė turėjo tapti generalinės prokurorės spaudos pranešėja?“ – rašoma LSDP feisbuko paskyroje.
I. Ruginienė – apie nutekintus RC duomenis: Prezidentūra žinojo jau anksčiau
Partija šitaip pasidalijo ir pirmininko M. Sinkevičiaus mintimi.
Kaip jau skelbta anksčiau, prezidentas G. Nausėda sukritikavo Vyriausybės vadovę dėl to, kad tiek jis pats, tiek visuomenė apie pavogtus Registrų centro įrašus sužinojo per vėlai, nors I. Ruginienė apie tai žinojo jau kelis mėnesius.
Premjerė aiškino, kad dėl pradėto Generalinės prokuratūros tyrimo ir informacijos slaptumo visuomenės informuoti negalėjo, savo ruožtu šalies vadovas ragino po prokuratūra nesislėpti, nes draudimo informuoti gyventojus apie nusiurbtus jų duomenis nebuvo.
Pats G. Nausėda prisipažino, kad iš Registrų centro nutekėjo ir jo duomenys apie nekilnojamąjį turtą.
Praėjusį penktadienį Generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų RC nekilnojamojo turto registro duomenų. Įtariama, jog galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Primename, kad prokuratūra nurodė, jog ikiteisminis tyrimas dėl duomenų nutekinimo pradėtas tą pačią dieną, kai buvo gautas pranešimas apie tokį įvykį – balandžio 15 d.
Praėjusį penktadienį pasirodžius informacijai apie galimą didelio masto duomenų nutekinimą, premjerė I. Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras E. Grikšas ragino RC vadovą A. Jusą trauktis iš pareigų, jis tai padarė pirmadienį.
Šiuo metu RC laikinai vadovauja Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas.
RC interneto svetainėje gyventojai nuo pirmadienio vakaro jau gali pasitikrinti, ar jų asmens duomenys buvo nutekinti.
