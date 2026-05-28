R. Tamašunienė: ministerijos įsitraukimas į RC duomenų nutekinimo situaciją nebuvo per menkas

„Neįžvelgiame (per menko ministerijos įsikišimo – ELTA). Ir tikrai norime tarnauti pagalba ir patirtimi, nes tikrai norėtume, kad vis dėlto tas skausmingas incidentas ateityje nepasikartotų. Ir dabar kartu bendradarbiaujame su kitomis ministerijomis, pirmiausia Ekonomikos ir inovacijų ministerija, kuri yra Registrų centro savininkė, bet taip pat ir Vidaus reikalų ministerija – kuriose institucijose buvo spragos ir iš kur nutekėjo tie duomenys. Suburta vyriausybinė darbo grupė, tai visi kartu dirbame, kad ateityje incidentai nepasikartotų. Tai turbūt yra svarbiausia“, – LRT televizijai ketvirtadienį teigė R. Tamašunienė.
Ministrė aiškina, kad RC dešimtmetį yra įgaliotas informuoti apie duomenų incidentus. Pasak jos, balandžio pradžioje centras pranešė Teisingumo ministerijai apie įvykusį incidentą, vėliau informavo ir apie pradėtą ikiteisminį tyrimą.
„Apie informacijos suteikimą taip pat jau, atrodo, apie 10 metų visus įgaliojimus turi Registrų centras. Šitoje situacijoje Registrų centras balandžio pradžioje pranešė ir Teisingumo ministerijai, kad įvykęs toks incidentas, vėliau pranešė, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas. Buvo pasirinkta tokia taktika, nes reikėjo atlikti tam tikrus, matyt, slaptus tyrimo veiksmus. Dėl to, paaiškėjus šio incidento mastui, paaiškėjus, kur buvo padarytos klaidos, iš kokių institucijų, paaiškėjus, kokių veiksmų ėmėsi Registrų centras, kuris įpareigotas visą tą dalį atlikti, nutarta skelbti žmonėms apie tą platų incidentą“, – teigė ministrė.
R. Tamašunienė taip pat akcentavo, kad pagal įstatymą RC duomenis valdanti Teisingumo ministerija nėra atsakinga už jų apsaugą.
Apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų RC nekilnojamojo turto registro duomenų Generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusį penktadienį.
Vėliau ji nurodė, kad tyrimas pradėtas tą pačią dieną, kai buvo gautas pranešimas apie tokį įvykį, tai yra balandžio 15 d.
Kritikos dėl to, kad visuomenė apie incidentą buvo informuota per vėlai, susilaukė ir premjerė Inga Ruginienė, ir ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
I. Ruginienė šią savaitę sakė, kad apie incidentą buvo informuota balandžio mėnesį, tačiau visuomenei apie tai negalėjo būti pranešta, nes tyrimą buvo pradėjusi ir kontroliavo Generalinė prokuratūra, teigė, kad tam tikros informacijos atskleidimas gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę.
Visgi prezidentas Gitanas Nausėda kritikavo šią premjerės poziciją ir sakė, kad visuomenė turėjo būti informuota, nes, pasak jo, jokio Generalinės prokuratūros draudimo skelbti šią informaciją nebuvo.
Prokuratūra Eltai nurodė, kad ankstyvoje tyrimo stadijoje informacijos viešinimas galėjo apsunkinti procesinius veiksmus arba net padaryti negalimu duomenų, būtinų faktinių aplinkybių nustatymui, rinkimą.
Įtariama, jog laikotarpiu nuo sausio mėnesio galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.