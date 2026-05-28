Teismas nutraukė buvusio Biržų tarybos nario M. Visocko „čekiukų“ bylą

2026 m. gegužės 28 d. 15:56
Panevėžio apylinkės teismas nutraukė bylą, kurioje iš praėjusios kadencijos Biržų rajono savivaldybės tarybos nario Manto Visocko buvo reikalaujama grąžinti beveik 600 eurų už neaiškias automobilio remonto išlaidas.
Toks teismo sprendimas priimtas politikui pripažinus kaltę ir savanoriškai grąžinus visą prokuratūros prašytą išieškoti sumą.
„Bylai pasiekus teismą, atsakovo M. Visocko paprašyta pateikti atsiliepimą į ieškinį. Buvo gautas atsakymas, kad buvęs savivaldybės tarybos narys M. Visockas pripažino klaidą ir grąžino 597 eurus Biržų rajono savivaldybei.
Kadangi savivaldybės tarybos nario išlaidos buvo visiškai sugrąžintos savivaldybei, teismas nutraukė civilinę bylą“, – pranešime cituojamas bylą nagrinėjęs Biržų rūmų teisėjas Andrius Urbonas.
Bylos duomenimis, praėjusios kadencijos metu M. Visockas valdė keletą transporto priemonių. Savivaldybei pateiktose sąskaitose dėl automobilių remonto nebuvo aiškiai nurodyta, kokios transporto priemonės buvo remontuojamos ir ar jomis buvo naudojamasi vykdant tarybos nario funkcijas.
Teismo nutartis neįsiteisėjusi ir gali būti skundžiama aukštesnės instancijos teismui.
