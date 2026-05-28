Visagino meras apie V. Šuklino netektį: šokas, liūdesys, negalėjimas patikėti

2026 m. gegužės 28 d. 23:09
Visagino meras Erlandas Galaguzas pareiškė užuojautą dėl Seimo nario, olimpiečio Jevgenijaus Šuklino mirties. Jis teigė, kad ši žinia – itin smarkus sukrėtimas.
„Šokas. Liūdesys. Negalėjimas patikėti. Visus mus sukrėtė skaudi žinia – nuoširdžiai užjaučiu Jevgenijaus Šuklino žmoną, mamą ir visus artimuosius. Visada artimieji išeina per anksti, o kai išėjusiam dar vos sukako 40 – tai ypatingai sunku. Tepadeda jums Dievas išgyventi šį sunkų laikotarpį. Mes būsime šalia“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė E. Galaguzas.
Politikas mirė eidamas 41-uosius metus. Užuojautą velioniui ketvirtadienio vakarą taip pat pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė, Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, kiti Seimo nariai.
J. Šuklinas į Seimą pateko 2024 m. su Liberalų sąjūdžio partija, priklausė šios partijos frakcijai. Anksčiau jis yra dirbęs Visagino savivaldybės taryboje, ėjo laikinojo mero pareigas.
Jis taip pat buvo žinomas sportininkas, kanojininkas, 2012 m. Londono olimpinių žaidynių dalyvis, pasaulio ir Europos čempionatų prizininkas. Vėliau pasuko į verslą ir politiką.
J. Šuklinas gimė 1985 m. Glazove, Rusijoje.
